7:1 — не предел! Самые крупные победы в чемпионатах России

1584277246

вчера, 16:00

«Зенит» разбил «Урал» на «Газпром Арене» со счетом 7:1. «Соккер.ру» пользуется поводом, чтобы вспомнить обо всех лютых погромах в рамках родного чемпионата.

Рассматриваем матчи, в которых перевес одной из команд исчисляется, как минимум, шестью голами.

Счет 6:0

20 матчей: 17 побед хозяев, 3 победы гостей

Вы удивитесь, когда узнаете, в каком матче впервые был зафиксирован такой счет: речь о дерби «Спартак» — ЦСКА в сезоне-1993, когда «красно-белые» не оставили камня на камне от соперника, матчи с которым еще не приобрели статус главного дерби страны. Станислав Черчесов сыграл на ноль, а вот его коллеге Евгению Плотникову набросали целую авоську: Игорь Ледяхов оформил хет-трик, по голу забили Владимир Бесчастных, Андрей Пятницкий и Валерий Карпин, который в начале этой недели обыграл ЦСКА уже в качестве главного тренера ФК «Ростов».

Раз уж вспомнили о «Ростове», то отметим, что «желто-синие» сумели выиграть со счетом 6:0 в гостях (у «Томи» в марте 2017 года) — редкий случай! Помимо «Ростова», только «Спартаку» такое удавалось, причем в 90-е и дважды в матчах против одного соперника — «Тюмени». В общей сложности «Спартак» одержал 5 побед со счетом 6:0 в чемпионатах России, это показатель лидера, но не единоличного, ведь в таком же количестве матчей забивали шесть безответных мячей в ворота соперников футболисты ЦСКА . За армейцами три из четырех последних побед в РПЛ со счетом 6:0 и самая свежая из них — в мае прошлого года над «Крыльями Советов».

1993. «Спартак» — ЦСКА — 6:0

1994. КАМАЗ — «Алания»* — 6:0

1994. «Динамо» — «Урал» — 6:0

1995. «Спартак» — «Жемчужина» — 6:0

1995. «Урал» — «Черноморец» — 6:0

1995. «Тюмень» — «Спартак» — 0:6

1998. «Тюмень» — «Спартак» — 0:6

1998. «Алания» — «Тюмень» — 6:0

2002. «Шинник» — «Анжи» — 6:0

2003. «Локомотив» — «Уралан» — 6:0

2004. «Спартак» — «Амкар» — 6:0

2014/15. ЦСКА — «Ростов» — 6:0

2014/15. ЦСКА — «Кубань» — 6:0

2015/16. «Краснодар» — «Урал» — 6:0

2016/17. «Томь» — «Ростов» — 0:6

2017/18. «Рубин» — «Анжи» — 6:0

2017/18. ЦСКА — «Тосно» — 6:0

2017/18. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0

2017/18. «Зенит» — « СКА -Хабаровск» — 6:0

2018/19. ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0

*здесь и далее приведены нынешние названия команд.

Счет 7:1

4 матча: 4 победы хозяев

Вчерашний матч «Зенита» и «Урала» — всего лишь четвертая встреча в почти 30-летней истории чемпионатов России, завершившаяся со счетом 7:1. Во всех матчах побеждали хозяева, а экспертом по этому результату может считаться московское «Динамо», на чьей совести половина таких разгромов. Впервые «бело-голубые» покуражились в матче с «Лучом» в далеком 1993 году. В роли забойщика выступил Дмитрий Черышев, оформивший хет-трик, Игорь Симутенков отметился дублем, еще по голу забили Омари Тетрадзе и Бахва Тедеев. Нельзя не отметить и Игоря Добровольского, который отдал три результативные передачи.

В следующий раз «Динамо» выиграло со счетом 7:1 спустя 10 лет, и тут мы вспоминаем, что вчера «Зенит» не впервые участвовал в матче, по итогам которого на табло горели такие цифры. Но если вчера «сине-бело-голубые» были охотниками, то 17 лет назад в Петровском парке — жертвой. Семь мячей «Динамо» разделили между собой три футболиста: Дмитрий Булыкин и Огнен Короман забили по два, а Эрик Корчагин сообразил хет-трик. Кержаков забил гол престижа «Зенита» уже при счете 7:0.

Еще одну победу 7:1 четыре года назад одержал ЦСКА , разбивший «Мордовию» в Химках. На самом деле, по ходу матча казалось, что случится самая крупная победа в истории РПЛ , ведь к 27-й минуте ЦСКА выигрывал со счетом 5:0. Но после этого армейцы успокоились, во второй половине пропустили и скромно ответили двумя голами. По похожему сценарию развивался вчерашний матч «Зенита» и «Урала», только петербуржцы забили к той же 27-й минуте четыре гола, а второй тайм выиграли 3:1, пропустив единственный счет при счете 5:0.

1993. «Динамо» — «Луч» — 7:1

2003. «Динамо» — «Зенит» — 7:1

2015/16. ЦСКА — «Мордовия» — 7:1

2019/20. «Зенит» — «Урал» — 7:1

Счет 8:2

1 матч: 1 победа гостей

Была еще победа с разницей в шесть мячей и десятком забитых голов: в 1993 году «Спартак» привез богатый улов из Екатеринбурга, где местный «Уралмаш» сумел лишь дважды укусить сильнейшую команду страны в ответ на восемь зуботычин. Хет-трики Писарева и Карпина, голы Онопко и Бесчастных помогли «Спартаку» одержать легкую победу, а этот матч является одним из самых результативных в истории чемпионатов России.

1993. «Урал» — «Спартак» — 2:8

Счет 7:0

3 матча: 3 победы хозяев

Счет 7:0 фиксировался всего лишь в трех матчах чемпионата России, самому юному из них больше 20 лет. Впервые с таким счетом выиграл «Локомотив», выбрав в жертвы «Тюмень», которой чаще всех доводилось терпеть унижения. Через год подвиг повторил «Ротор», поиздевавшийся над сочинской «Жемчужиной», по хет-трику оформили Веретенников и Нидергаус. А потом и «Спартак» снова прошелся катком по бедной «Тюмени», особенно упорствовал Александр Ширко, записавший в список личных достижений покер.

1994. «Локомотив» — «Тюмень» — 7:0

1995. «Ротор» — «Жемчужина» — 7:0

1998. «Спартак» — «Тюмень» — 7:0

Счет 8:1

2 матча: 2 победы хозяев

Правами на счет 8:1 в чемпионате России безраздельно владеет «Зенит». Впервые «сине-бело-голубые» устроили «темную» «Лучу» в 2008 году, пребывая статусе обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА . За команду Дика Адвоката в тот радостный для всех «сине-бело-голубых» вечерок на «Петровском» забивали Фатих Текке (трижды), Данни (дважды), Роман Широков, Андрей Аршавин и Алехандро Домингес. Как минимум, в этот список мог попасть еще Анатолий Тимощук, но уже на 2-й минуте украинский полузащитник не реализовал пенальти.

Восемь лет спустя «Зенит» принимал московское «Торпедо», вернувшееся в РПЛ после трудных времен и неприятных приключений в «трясине». Команда Виллаш-Боаша не пощадила гостей из столицы, которые продержались только до середины первого тайма, а дальше понеслись голы: Смольников, Рондон, Халк, снова Рондон, снова Халк, Шатов и дважды Кержаков. «Торпедо» удалось ответить в самой концовке голом с пенальти. Слабое утешение. Нужно сказать, что эта игра проходила без зрителей.

2008. «Зенит» — «Луч» — 8:1

2014/15. «Зенит» — «Торпедо» — 8:1

Счет 8:0

1 матч: 1 победа хозяев

А вот самые-самые крупные победы в чемпионатах России одерживал «Локомотив». У железнодорожников красивая коллекция: они выигрывали и 6:0, и 7:0, и 8:0, и 9:0, причем два последних успеха никому не удавалось повторить. 8 безответных мячей команда Юрия Семина еще в 1994-м забила в ворота «Торпедо». Избиение началось с гола Геннадия Филимонова в собственные ворота, а продолжилось точными ударами Саркиса Оганесяна, Евгения Харлачева, Олега Гарина (хет-трик), Олега Елышева и Сергея Перепаденко. На протяжении шести лет это была рекордно крупная победа в чемпионатах России.

1994. «Локомотив» — «Торпедо» — 8:0

Счет 9:0

1 матч: 1 победа хозяев

А шесть лет спустя «Локомотив» сам переписал собственный рекорд, наколотив безнадежному «Уралану» 9 мячей. Команда из Элисты в том сезоне одержала всего лишь 2 победы и пропустила 61 мяч, 9 из которых — в Раменском, где принимал своих соперников «Локомотив», пока стадион в Черкизове реконструировался. Дмитрий Лоськов сделал хет-трик уже в первом тайме, еще гол добавил Олег Терехин. После перерыва забивали Маминов, Евсеев, Черевченко и дважды Булыкин.

2000. «Локомотив» — «Уралан» — 9:0