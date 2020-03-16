Турция предложила УЕФА единолично провести Евро-2020

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вчера, 21:37

По информации испанских СМИ , Турецкая федерация футбола предложила УЕФА самостоятельно провести чемпионат Европы-2020.

Сообщается, что главным аргументом для проведения Евро в Турции в руководстве организации считают небольшое количество официально заразившихся коронавирусом (менее 10 человек).

Также отмечается, что помочь в принятии подобного решения могут хорошие отношения президента Турции Реджепа Эрдогана с главой УЕФА Александером Чефериным.

Ранее появлялась информация о том, что Евро может пройти в декабре 2020 года.

Коронавирус и футбол