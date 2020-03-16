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Турция предложила УЕФА единолично провести Евро-2020

вчера, 21:37

По информации испанских СМИ, Турецкая федерация футбола предложила УЕФА самостоятельно провести чемпионат Европы-2020.

Сообщается, что главным аргументом для проведения Евро в Турции в руководстве организации считают небольшое количество официально заразившихся коронавирусом (менее 10 человек).

Также отмечается, что помочь в принятии подобного решения могут хорошие отношения президента Турции Реджепа Эрдогана с главой УЕФА Александером Чефериным.

Ранее появлялась информация о том, что Евро может пройти в декабре 2020 года.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:40, ред.
Ну такое
beefs
beefs
вчера в 23:59
Туфта...
Медив
Медив
вчера в 23:57
Ну если останутся выжившие, то можно и в Турции
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:53
Чердака не поняли в России, зато он нашёл себя в Турляндии.
DEIVID
DEIVID
вчера в 23:44
В Турции так в Турции, главное, что бы не в России.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Зафод Библброкс
вчера в 23:44
Эрдоган опять нам пытается нож в спину пихнуть - вот подлец же)))
Ну, ножички не только нам корячатся?!?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил LOpp
вчера в 23:42
Спёрли идею Черданцева
Но у "майора Чердынцева" есть еще одна идея : провести в России матчи ЛЕ и ЛЧ!!!
LOpp
LOpp
вчера в 23:16
Спёрли идею Черданцева
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:14
Евро можно начать с 20 июля по 20 август, а до этого есть время закачивать чемпионаты,то есть,так как футболисты отдыхали по 2 месяца,можно играть неделю две игры и всё, осталось то максимум 10-12 туров...и с 1 июля до 20 июля достаточно времени подготовиться к евро...
Roman73
Roman73
вчера в 23:08, ред.
Чемпионат Европы , если и состоится в этом году, то наверняка в одной стране.
Предложение Турции не лишено смысла.
России тоже есть смысл провести контрпредложение.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 23:02
Эрдоган опять нам пытается нож в спину пихнуть - вот подлец же)))
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 22:47
"официально заразившихся"

вот и вся история
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:44
Не будет этого никогда!
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 22:40
УЕФА все равно не согласится .так что обсуждать бессмысленно.
galem72
galem72 ответил Wolverhampton
вчера в 22:32
Турки 14ки!
Может, эрдоган? Турки вряд ли имеют к этому отношение.
cska1948
cska1948
вчера в 22:31
Не факт, что и в Турции не начнется эпидемия. И потом, а как быть с болельщиками из других стран?
galem72
galem72
вчера в 22:31
Одна диктатура в очередной раз решила кинуть вызов другой соседской и захотела самолично организовать нелепый пир во время чумы. эрдоган выбрал себе под стать спарринг-партнёра. чекист всяко напрягся. ))
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:28
Тут явный подвох.
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
вчера в 22:27
Турция хорошее государство. На Луне еще никто не предлагал провести этот второсортный турнир.
tuman960
tuman960
вчера в 22:21
было десять, станет тысяча и по нарастающей!!!Эпидемия будет только прогрессировать и у каждой страны свой пик!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:18
Турки 14ки!
bacek15
bacek15
вчера в 22:15
Какой хитрющий Эрдоганище ))
Footbolista
Footbolista ответил Сп62
вчера в 22:13
Он в таких аферах не участвует)...
Igrov
Igrov
вчера в 22:12
не было, так будет эпидемия при таком подходе.
Сп62
Сп62 ответил Том Хеннинг Эвребе
вчера в 22:03
Ехать будут по пропускам санэпидемстанции.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 21:59
Отличная идея, пусть зараженные со всей Европы едут в Турцию играть.
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 21:53
Уважаемые пользователи ресурса и участники конкурса фентези.
В связи с нестабильной обстановкой в футболе, решили добавить в конкурс чемпионат Турции.
Матчи можно найти в линии:
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:52
Я думаю им откажут
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:50, ред.
Красавцы турки, они единственые кто контролирует эпидемию и не боятся! И чемпеонат их последний который продолжается. Росия уже сдалась на милость вирусу. Весь мир теперь смотрит Турцию!! Вперед Турция!! Вперед мой Галатасарай!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:49
Наш солнцеликий опять ни при чём.
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