Турция предложила УЕФА единолично провести Евро-2020

По информации испанских СМИ, Турецкая федерация футбола предложила УЕФА самостоятельно провести чемпионат Европы-2020.
Сообщается, что главным аргументом для проведения Евро в Турции в руководстве организации считают небольшое количество официально заразившихся коронавирусом (менее 10 человек).
Также отмечается, что помочь в принятии подобного решения могут хорошие отношения президента Турции Реджепа Эрдогана с главой УЕФА Александером Чефериным.
Ранее появлялась информация о том, что Евро может пройти в декабре 2020 года.
Предложение Турции не лишено смысла.
России тоже есть смысл провести контрпредложение.
Предложение Турции не лишено смысла.
России тоже есть смысл провести контрпредложение.
вот и вся история
вот и вся история
В связи с нестабильной обстановкой в футболе, решили добавить в конкурс чемпионат Турции.
Матчи можно найти в линии:
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31
В связи с нестабильной обстановкой в футболе, решили добавить в конкурс чемпионат Турции.
Матчи можно найти в линии:
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31