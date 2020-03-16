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Источник в УЕФА опроверг информацию о досрочном выборе победителей лиг

вчера, 20:42

Источник в УЕФА опроверг информацию о том, что организация признает победителями нынешних лидеров европейских лиг, если чемпионаты не возобновятся.

Сообщается, что УЕФА никак не может влиять на подобные обстоятельства, этим вопросом должна заниматься национальная ассоциация.

Также отмечается, что УЕФА не сможет повлиять на вопрос повышения и понижения команд в классе в случае, если сезон не доиграют.

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cska1948
cska1948 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Ну а чё, подумаешь, 3/4 сезона псу под хвост. Коронавирус ведь, не хухры-мухры. А в еврокубки можно жеребьёвкой выбрать, кому повезёт. И плевать, что Ливер набрал больше 90% очков, Зенит лучший по ВСЕМ показателям таблицы, ПСЖ в отрыве на 12 очков Вирус, ёпта, всё надо отменить и обнулить...
Про тех, кому вы отдаёте первое место в АПЛ и РПЛ понятно. Теперь также доходчиво объясните, какие команды должны покинуть высшие дивизионы в АПЛ и РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил cska1948
вчера в 21:36
И это будет самым справедливым решением.
Ну а чё, подумаешь, 3/4 сезона псу под хвост.
Коронавирус ведь, не хухры-мухры. А в еврокубки можно жеребьёвкой выбрать, кому повезёт.
И плевать, что Ливер набрал больше 90% очков, Зенит лучший по ВСЕМ показателям таблицы, ПСЖ в отрыве на 12 очков
Вирус, ёпта, всё надо отменить и обнулить...
VIPded
VIPded
вчера в 21:27
Отмазались...)))
dimagas2
dimagas2 ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:19
Значит, признают чемпионаты несостоявшимися.
Доиграют летом.
cska1948
cska1948 ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:17
Значит, признают чемпионаты несостоявшимися.
И это будет самым справедливым решением.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:10
Источник это Шнобель)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:03
Значит, признают чемпионаты несостоявшимися.
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