Источник в УЕФА опроверг информацию о досрочном выборе победителей лиг

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вчера, 20:42

Источник в УЕФА опроверг информацию о том, что организация признает победителями нынешних лидеров европейских лиг, если чемпионаты не возобновятся.

Сообщается, что УЕФА никак не может влиять на подобные обстоятельства, этим вопросом должна заниматься национальная ассоциация.