Источник в УЕФА опроверг информацию о досрочном выборе победителей лиг

Источник в УЕФА опроверг информацию о том, что организация признает победителями нынешних лидеров европейских лиг, если чемпионаты не возобновятся.
Сообщается, что УЕФА никак не может влиять на подобные обстоятельства, этим вопросом должна заниматься национальная ассоциация.
Также отмечается, что УЕФА не сможет повлиять на вопрос повышения и понижения команд в классе в случае, если сезон не доиграют.
Коронавирус ведь, не хухры-мухры. А в еврокубки можно жеребьёвкой выбрать, кому повезёт.
И плевать, что Ливер набрал больше 90% очков, Зенит лучший по ВСЕМ показателям таблицы, ПСЖ в отрыве на 12 очков
Вирус, ёпта, всё надо отменить и обнулить...
Коронавирус ведь, не хухры-мухры. А в еврокубки можно жеребьёвкой выбрать, кому повезёт.
И плевать, что Ливер набрал больше 90% очков, Зенит лучший по ВСЕМ показателям таблицы, ПСЖ в отрыве на 12 очков
Вирус, ёпта, всё надо отменить и обнулить...