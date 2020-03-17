Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом

Президент ФИФА Джанни Инфантино написал открытое письмо в связи с пандемией коронавируса.

Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы защитить болельщиков, игроков, тренеров и всех остальных, кто вовлечён в нашу прекрасную игру. Самое главное, чтобы футбольные власти приняли все необходимые меры для предотвращения распространения вируса среди населения.

Мировое футбольное сообщество проявило чувство солидарности и единства перед лицом этой угрозы. Мы должны продолжать делать то же самое, думая о том, как мы будем реагировать на последствия, с которыми нам придётся столкнуться после того, как серьезный риск для здоровья людей будет позади. Все мы должны относиться к этому вопросу очень серьёзно, в то же время сохраняя спокойствие и уверенность в принятии решений.

ФИФА будет поддерживать регулярную связь со всеми заинтересованными сторонами в течение этого сложного периода, чтобы вместе найти решения с учётом интересов футбола на всех уровнях.

Давайте также помнить о том, что спорт в целом и футбол в частности, могут и, я верю, что сыграют большую роль в восстановлении нашего мира. И мы будем надеяться, чтобы это произошло как можно скорее.

Сложные обстоятельства дают людям возможность собраться и показать, на что они способны вместе, что они могут стать сильнее и лучше подготовленными к будущему. Мы понимаем, что сейчас как раз один из таких моментов.