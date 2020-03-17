ГлавнаяНовости

Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом

сегодня, 01:19

Президент ФИФА Джанни Инфантино написал открытое письмо в связи с пандемией коронавируса.

Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы защитить болельщиков, игроков, тренеров и всех остальных, кто вовлечён в нашу прекрасную игру. Самое главное, чтобы футбольные власти приняли все необходимые меры для предотвращения распространения вируса среди населения.

Мировое футбольное сообщество проявило чувство солидарности и единства перед лицом этой угрозы. Мы должны продолжать делать то же самое, думая о том, как мы будем реагировать на последствия, с которыми нам придётся столкнуться после того, как серьезный риск для здоровья людей будет позади. Все мы должны относиться к этому вопросу очень серьёзно, в то же время сохраняя спокойствие и уверенность в принятии решений.

ФИФА будет поддерживать регулярную связь со всеми заинтересованными сторонами в течение этого сложного периода, чтобы вместе найти решения с учётом интересов футбола на всех уровнях.

Давайте также помнить о том, что спорт в целом и футбол в частности, могут и, я верю, что сыграют большую роль в восстановлении нашего мира. И мы будем надеяться, чтобы это произошло как можно скорее.

Сложные обстоятельства дают людям возможность собраться и показать, на что они способны вместе, что они могут стать сильнее и лучше подготовленными к будущему. Мы понимаем, что сейчас как раз один из таких моментов.

Ранее ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные на матчи, запланированные на март и апрель этого года.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Триппьер: «Вернулся бы в Англию только ради „Бернли“»
Сегодня, 10:55 Комментарии0
Мотта рассказал о ситуации с коронавирусом в Индонезии
Сегодня, 10:07 Комментарии1
Бруну Фернандеш поделился мнением об инфраструктуре МЮ
Сегодня, 09:59 Комментарии0
Фран Соль — о коронавирусе: «Ситуация выглядит странной»
Сегодня, 09:57 Комментарии6
Тони Адамс: «Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона „Ливерпулю“»
Сегодня, 09:37 Комментарии12
Бруну Фернандеш: «Поддержка, которую я получаю от фанатов, — поразительна»
Сегодня, 09:25 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100