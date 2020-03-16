Фабрегас: «Пока жена не хочет больше детей, какие сериалы посоветуете?»

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вчера, 22:58

Полузащитник «Монако» поинтересовался в твиттере, чем можно заняться на карантине из-за коронавируса.

Так как нам нужно некоторое время оставаться дома, а моя жена не позволяет мне заводить больше детей (пока), какие сериалы вы посоветуете, которые длятся дольше 4 сезонов?

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4 😉 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2020

Недавно Фабрегас подверг критике решение премьер-министра Великобритании о том, что тот не собирается закрывать школы в Соединенном Королевстве из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол