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Фабрегас: «Пока жена не хочет больше детей, какие сериалы посоветуете?»

вчера, 22:58

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поинтересовался в твиттере, чем можно заняться на карантине из-за коронавируса.

Так как нам нужно некоторое время оставаться дома, а моя жена не позволяет мне заводить больше детей (пока), какие сериалы вы посоветуете, которые длятся дольше 4 сезонов?

Недавно Фабрегас подверг критике решение премьер-министра Великобритании о том, что тот не собирается закрывать школы в Соединенном Королевстве из-за коронавируса. 

Коронавирус и футбол

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Террпсихора
Террпсихора ответил сканер
сегодня в 00:29
Фарго!!!
Фарго же три сезона , не?
сканер
сканер
сегодня в 00:02
Фарго!!!
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:03
Сваты...
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