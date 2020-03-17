Бруну Фернандеш поделился мнением об инфраструктуре МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , пополнивший состав «красных дьяволов» в январе после траснфера из лиссабонского «Спортинга», в беседе с Cronache Di Spogliatoio поделился впечатлениями от пребывания в новом клубе.

На тренировочной базе МЮ можно найти всё, что нужно. Когда я прибыл в клуб на медосмотр, был впечатлен. На «Олд Траффорд» ты разминаешься, когда никого нет на трибунах, в туннеле ничего не слышно. Затем ты выходишь на матч и слышишь невероятный шум. Если мы говорим о стадионах, которые все знают, наиболее исторические из них – «Сан-Сиро» и «Олд Траффорд».