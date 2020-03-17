Бруну Фернандеш: «Поддержка, которую я получаю от фанатов, — поразительна»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , перешедший в клуб в январе из лиссабонского «Спортинга», в разговоре со Sky Sports высказался о болельщиках «красных дьяволов» после получения награды лучшему игроку февраля в АПЛ .

Поддержка, которую я получал от болельщиков с первого дня [в клубе], – поразительна. После моего первого матча я слушал песню, которую они сочинили в мою честь, и думал: «Я здесь всего два дня, а у них уже есть песня». Я должен давать что-то фанатам. Не потому что они поют в мою честь, а потому что они дали мне поддержку, нужную, чтобы я помогал партнерам по команде и помогал «Манчестер Юнайтед» быть лучше.