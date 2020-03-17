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Бруну Фернандеш: «Поддержка, которую я получаю от фанатов, — поразительна»

сегодня, 09:25

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, перешедший в клуб в январе из лиссабонского «Спортинга», в разговоре со Sky Sports высказался о болельщиках «красных дьяволов» после получения награды лучшему игроку февраля в АПЛ.

Поддержка, которую я получал от болельщиков с первого дня [в клубе], – поразительна. После моего первого матча я слушал песню, которую они сочинили в мою честь, и думал: «Я здесь всего два дня, а у них уже есть песня». Я должен давать что-то фанатам. Не потому что они поют в мою честь, а потому что они дали мне поддержку, нужную, чтобы я помогал партнерам по команде и помогал «Манчестер Юнайтед» быть лучше.  

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:24
Ни Бруну ни МЮ этот чертов перерыв совсем ни к чему.
galem72
galem72
сегодня в 10:42
Сильно сказал: затронул обе стороны и выразил им благодарность с понимаем, что на него и те и те возлагают большие надежды. Надеюсь, он будет часто радовать зрителя красивыми матчами.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:06
Удачи ему в Манчестере👍
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