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Бруну Фернандеш рассказал, как Роналду поприветствовал его в сборной

сегодня, 03:05

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о том, как форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поприветствовал его в сборной Португалии.

Роналду очень тепло принял меня в национальной команде.

Мы смотрим на него, как на идола, каковым он всегда был для меня. Я следовал его примеру, он один из моих любимых кумиров.

Когда меня только вызвали в сборную, Роналду подошёл ко мне и сказал: «Ты проделываешь хорошую работу в „Спортинге“. Мне это нравится». Такие слова много значат.

Напомним, новичок МЮ был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Англии.

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