Бруну Фернандеш рассказал, как Роналду поприветствовал его в сборной

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как форвард «Ювентуса» поприветствовал его в сборной Португалии.

Роналду очень тепло принял меня в национальной команде.

Мы смотрим на него, как на идола, каковым он всегда был для меня. Я следовал его примеру, он один из моих любимых кумиров.

Когда меня только вызвали в сборную, Роналду подошёл ко мне и сказал: «Ты проделываешь хорошую работу в „Спортинге“. Мне это нравится». Такие слова много значат.