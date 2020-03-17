Тони Адамс: «Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона „Ливерпулю“»

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сегодня, 09:37

Бывший защитник «Арсенала» заявил, что «Ливерпуль» не следует признавать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет завершен, сообщает источник со ссылкой на Sky Sports. Напомним, ранее чемпионат Англии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона «Ливерпулю». Также не считаю, что мы можем понизить в классе три команды, или поднять [из Чемпионшипа лидеров этого турнира] «Лидс» или «Вест Бромвич».

Коронавирус и футбол