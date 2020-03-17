Тони Адамс: «Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона „Ливерпулю“»

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс заявил, что «Ливерпуль» не следует признавать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет завершен, сообщает источник со ссылкой на Sky Sports. Напомним, ранее чемпионат Англии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона «Ливерпулю». Также не считаю, что мы можем понизить в классе три команды, или поднять [из Чемпионшипа лидеров этого турнира] «Лидс» или «Вест Бромвич».
56ы как этот Тони повыползали. Усбагойтесь, две игры доиграем и позатыкаетесь.
56ы как этот Тони повыползали. Усбагойтесь, две игры доиграем и позатыкаетесь.
Чемпион Англии (4): 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02
Обладатель Кубка Англии (3): 1993, 1998, 2002
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 1987, 1993
Обладатель Кубка обладателей кубков: 1993/94
Обладатель Суперкубка Англии (3): 1991, 1998, 1999
Личные Править
Молодой игрок года по версии ПФА: 1987
Включён в символическую сборную чемпионата Англии (3): 1994, 1996, 1997
Член Ордена Британской империи!
Чемпион Англии (4): 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02
Обладатель Кубка Англии (3): 1993, 1998, 2002
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 1987, 1993
Обладатель Кубка обладателей кубков: 1993/94
Обладатель Суперкубка Англии (3): 1991, 1998, 1999
Личные Править
Молодой игрок года по версии ПФА: 1987
Включён в символическую сборную чемпионата Англии (3): 1994, 1996, 1997
Член Ордена Британской империи!