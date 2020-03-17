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Тони Адамс: «Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона „Ливерпулю“»

сегодня, 09:37

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс заявил, что «Ливерпуль» не следует признавать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет завершен, сообщает источник со ссылкой на Sky Sports. Напомним, ранее чемпионат Англии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 

Не думаю, что мы можем отдать титул чемпиона «Ливерпулю». Также не считаю, что мы можем понизить в классе три команды, или поднять [из Чемпионшипа лидеров этого турнира] «Лидс» или «Вест Бромвич».

Коронавирус и футбол

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:01
Ливерпуль - Чемпион АПЛ! Без вопросов, заслуженно и объективно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:38
Неужели болелам клуба ещё 30 лет придётся ждать???
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:32
Тони, бери себе титул, вроде ничейный ведь да?!))) ахахаха
56ы как этот Тони повыползали. Усбагойтесь, две игры доиграем и позатыкаетесь.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:23
не можете? да вы обязаны делать это
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 11:08
Так никто не просит просто отдавать, дайте доиграть сезон, Ливерпуль не против выиграть его на поле.
RedRedTeam
RedRedTeam
сегодня в 11:03
Ливерпуль чемпион. А вот деклассировать никого не надо, надо просто добавить две команды с чемпионшипа, так будет справедливее. Вот тогда игроки АПЛ окажутся на равне с лалигой.
sihafazatron
sihafazatron ответил ZjzoRe
сегодня в 10:59
ага типа они бы его не выиграли так и так, смешно. Единственная команда, которой действительно можно заранее вручить титул.
да по поводу титула вопросов нет ни у кого, а вот по остальным местам как быть? кто должен вылететь? кто попадает в еврокубки?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответил ошалевший
сегодня в 10:59
ещё один неудачник высказался,сам за всю карьеру нихрена не выиграл и решил что может советовать
Достижения Адамса!

Чемпион Англии (4): 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02
Обладатель Кубка Англии (3): 1993, 1998, 2002
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 1987, 1993
Обладатель Кубка обладателей кубков: 1993/94
Обладатель Суперкубка Англии (3): 1991, 1998, 1999
Личные Править
Молодой игрок года по версии ПФА: 1987
Включён в символическую сборную чемпионата Англии (3): 1994, 1996, 1997
Член Ордена Британской империи!
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:58
Ливерпуль уже чемпион, к чему эти разговоры?
ошалевший
ошалевший
сегодня в 10:51
ещё один неудачник высказался,сам за всю карьеру нихрена не выиграл и решил что может советовать
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 10:32
ага типа они бы его не выиграли так и так, смешно. Единственная команда, которой действительно можно заранее вручить титул.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:41
Решат и никуда не денетесь.
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