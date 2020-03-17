Президент Федерации футбола Италии: «Нам нужно закончить сезон 2019/20»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал о возможной дате возобновления чемпионатов в связи с пандемией коронавируса.

Нам нужно закончить сезон 2019/20, крайний срок уже установлен — это 30 июня. Передвинуть Евро-2020? Вероятно, это правильное решение.

Завершить сезон прямо сейчас? Это идея, которая будет категорически исключена. Рассматриваются различные варианты окончания сезона, включая игры «на вылет» и плей-офф. Однако я надеюсь, что мы сможем нормально закончить чемпионат.