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Президент Федерации футбола Италии: «Нам нужно закончить сезон 2019/20»

сегодня, 09:24

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал о возможной дате возобновления чемпионатов в связи с пандемией коронавируса. 

Нам нужно закончить сезон 2019/20, крайний срок уже установлен — это 30 июня. Передвинуть Евро-2020? Вероятно, это правильное решение. 

Завершить сезон прямо сейчас? Это идея, которая будет категорически исключена. Рассматриваются различные варианты окончания сезона, включая игры «на вылет» и плей-офф. Однако я надеюсь, что мы сможем нормально закончить чемпионат.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Бесстрашный макаронник!😁🤟✌️👍
ДСА
ДСА
сегодня в 10:32
Как то нужно закончить.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 09:27
В противогазах играйте
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