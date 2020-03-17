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Далот: «Несомненно, Бруну Фернандеш должен стать легендой»

сегодня, 07:04

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о своём соотечественнике и одноклубнике, полузащитнике сборной Португалии Бруну Фернандеше.

Топ-парень и топ-футболист. Он должен стать легендой, в этом нет сомнений.

Бруну невероятен, хотя, конечно, может играть ещё лучше. Он многому научится в этом клубе. Считаю, что это очень важный игрок для команды, и думаю, что он станет очень хорошим футболистом для неё.

Ранее Фернандеш рассказал о том, как форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поприветствовал его в национальной команде.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:21
Значит, станет 😉
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