Далот: «Несомненно, Бруну Фернандеш должен стать легендой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своём соотечественнике и одноклубнике, полузащитнике сборной Португалии .

Топ-парень и топ-футболист. Он должен стать легендой, в этом нет сомнений.

Бруну невероятен, хотя, конечно, может играть ещё лучше. Он многому научится в этом клубе. Считаю, что это очень важный игрок для команды, и думаю, что он станет очень хорошим футболистом для неё.