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Фран Соль — о коронавирусе: «Ситуация выглядит странной»

сегодня, 09:57

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль поделился мнением о пандемии коронавируса.

Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться.

Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними. Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни за этот же период времени забирают две тысячи или шесть тысяч жизней, то странно, что именно в отношении ситуации с коронавирусом принимаются меры, которые никогда ранее не принимались.

И если об этом задуматься, то всё выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это всё меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID ответил Алексей Коротеев
сегодня в 12:55
Полностью согласен на все 250 % !!! Какого чёрта не отменялись матчи ,когда был разгул СПИДа ? А он захватил весь МИР и исход был на 99% летальный ! Почему тогда не вводился карантин ? Ограничивались лишь запретом на обмен футболками после матчей !!!!
    anfield1984
    anfield1984 ответил Алексей Коротеев
    сегодня в 12:30
    Потому что на трибунах не сношаются и не ставятся одной машиной наркоманы героиновые. А вот воздушно-капельным путем этот вирус передаётся.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 12:25, ред.
    Полностью согласен на все 250 % !!! Какого чёрта не отменялись матчи ,когда был разгул СПИДа ? А он захватил весь МИР и исход был на 99% летальный ! Почему тогда не вводился карантин ? Ограничивались лишь запретом на обмен футболками после матчей !!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:06
    Теория заговора вечна.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответил Медив
    сегодня в 10:44
    Да никто ничего не скрывает. Просто чтобы понять глубину глубин, нужно было не шпилить в футбол, а десять лет изучать генетику, микробиологию, вирусологию, эпидемиологию, эволюционную биологию и прочее. Всю эту информацию и так упаковали в максимально удобную для восприятия не-специалистов оболочку - сидите дома
    Да для них уже все разжевали. 5% больных требуется ИВЛ, лишних аппаратов ИВЛ нет, поэтому скорость распространения нужно предельно ограничить, чтобы медики смогли справится со всеми случаями, иначе люди будут умирать в коридорах, как в Италии.

    Но футболисты - народ плечистый...

    Хотя что спрашивать с них, если у нас до сих пор аргумент каждого третьего тут "но от гриппа умирает больше", хочется спросить, судя по вам, задача сейчас, чтобы от коронавируса умерло больше, а потом начать лечить?
    Медив
    Медив
    сегодня в 10:24
    Да никто ничего не скрывает. Просто чтобы понять глубину глубин, нужно было не шпилить в футбол, а десять лет изучать генетику, микробиологию, вирусологию, эпидемиологию, эволюционную биологию и прочее. Всю эту информацию и так упаковали в максимально удобную для восприятия не-специалистов оболочку - сидите дома
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