Врач ЦСКА рассказал о мерах профилактики коронавируса

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о мерах профилактики коронавируса.
У нас в клубе действуют следующие рекомендации:
1. Максимально возможная самоизоляция.
2. Следует по возможности избегать прямых контактов между игроками и сотрудниками.
3. В общественных местах следует ходить в одноразовой маске, так как более половины носителей вируса бессимптомные.
4. Чихать и кашлять в локоть или платок, который сразу выбрасывать.
5. Избегать рукопожатий и поцелуев
6. Не посещать бары, кафе и любые общественные места
7. В случае появления любых симптомов самоизолироваться и сообщить врачу клуба.