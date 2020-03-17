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Врач ЦСКА рассказал о мерах профилактики коронавируса

сегодня, 11:38

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о мерах профилактики коронавируса

У нас в клубе действуют следующие рекомендации:
1. Максимально возможная самоизоляция.
2. Следует по возможности избегать прямых контактов между игроками и сотрудниками.
3. В общественных местах следует ходить в одноразовой маске, так как более половины носителей вируса бессимптомные.
4. Чихать и кашлять в локоть или платок, который сразу выбрасывать.
5. Избегать рукопожатий и поцелуев
6. Не посещать бары, кафе и любые общественные места
7. В случае появления любых симптомов самоизолироваться и сообщить врачу клуба.

Коронавирус и футбол

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:33
"Избегать рукопожатий и поцелуев" – как жить дальше?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:01
Ну, что ж постараемся соблюдать.
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