Врач ЦСКА рассказал о мерах профилактики коронавируса

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о мерах профилактики коронавируса.

У нас в клубе действуют следующие рекомендации:

1. Максимально возможная самоизоляция.

2. Следует по возможности избегать прямых контактов между игроками и сотрудниками.

3. В общественных местах следует ходить в одноразовой маске, так как более половины носителей вируса бессимптомные.

4. Чихать и кашлять в локоть или платок, который сразу выбрасывать.

5. Избегать рукопожатий и поцелуев

6. Не посещать бары, кафе и любые общественные места

7. В случае появления любых симптомов самоизолироваться и сообщить врачу клуба.