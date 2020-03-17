Геркус: «Мне кажется разумным взять паузу на месяц в РПЛ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможной приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-Лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.
1. Остановить чемпионат и объявить его завершённым. Текущая таблица является окончательной.
2. Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.
Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить, запускаемся в середине мая или нет.
Удивляет порой....
Удивляет порой....
А еще справились Турция и Северная Корея, где о гигиене и медицине не слышали.
Ты реально неумный или шутишь?
А еще справились Турция и Северная Корея, где о гигиене и медицине не слышали.
Ты реально неумный или шутишь?
Вот если бы к 22-му туру отрыв был бы 3 очка.....тогда несомненно 1-й вариант был бы единственно справедливым...
Вот если бы к 22-му туру отрыв был бы 3 очка.....тогда несомненно 1-й вариант был бы единственно справедливым...