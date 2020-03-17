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Геркус: «Мне кажется разумным взять паузу на месяц в РПЛ»

сегодня, 11:12

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможной приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-Лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.

1. Остановить чемпионат и объявить его завершённым. Текущая таблица является окончательной.

2. Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.

Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить, запускаемся в середине мая или нет.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Любимец
сегодня в 14:25
Как так то ???
Удивляет порой....
Любимец
Любимец ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:22
Ну 9 очков отрыва Лидера,Гегемона и Флагмана от преследователей говорят о правильности 2-го варианта..... Вот если бы к 22-му туру отрыв был бы 3 очка.....тогда несомненно 1-й вариант был бы единственно справедливым...
Чемпионат так-то не только для Зенита проводится! Хотя кому я говорю!...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Алексей Коротеев
сегодня в 13:18
Вариант -3 ! На кой чёрт останавливать чемпионат ? В Москве всего 95-96 инфицированных на 20 млн. населения ,считая приезжих ! В регионах и того меньше ! Идиотизм !
    yrasikos22
    yrasikos22
    сегодня в 13:12
    1й вариант самый лучший,пауза в месяц без практики это большой срок для любого спортсмена,что влечет за собой потерю формы,что может в последствии если чемпионат возобновят быть причиной получения множеству травм и тд...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 12:18
    Вариант -3 ! На кой чёрт останавливать чемпионат ? В Москве всего 95-96 инфицированных на 20 млн. населения ,считая приезжих ! В регионах и того меньше ! Идиотизм !
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:52
    Вариант с паузой на месяц оптимальный.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:49
    Логично.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:47
    Ну 9 очков отрыва Лидера,Гегемона и Флагмана от преследователей говорят о правильности 2-го варианта.....

    Вот если бы к 22-му туру отрыв был бы 3 очка.....тогда несомненно 1-й вариант был бы единственно справедливым...
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 11:34
    Скоро будет ясно.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:27
    ...и под эту марку вернуться к наиболее приемлемому для нас варианту "весна-осень".А Геркуса посадить.
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