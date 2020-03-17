Геркус: «Мне кажется разумным взять паузу на месяц в РПЛ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможной приостановке РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-Лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.

1. Остановить чемпионат и объявить его завершённым. Текущая таблица является окончательной.

2. Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.

Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить, запускаемся в середине мая или нет.