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Орлов: «Не приемлю решение остановиться и назначить чемпионом „Зенит“»

сегодня, 11:16

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался о возможной остановке розыгрыша российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил подвести итоги чемпионата в соответствии с нынешним положением команд в турнирной таблице.

Я абсолютно не приемлю и не понимаю решение остановиться и назначить чемпионом того, кто сейчас на первом месте. Это несправедливо. Надо доигрывать. Это спортивный принцип. Вот остановили сезон — и «Зенит» становится сразу чемпионом. Представляете, сколько будет стрел и пик в сторону «Зенита» от заклятых друзей? Зачем это делать? Лучше доиграть.   

Отметим, что на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 50 очков.

Коронавирус и футбол

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anfield1984
anfield1984 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 14:42
Хороший аргументированный ответ специалиста в сфере футбола! Браво! Как же это духовно, по-русски скатиться до домыслов, перехода на личности и выдать желаемое за действительное и ни разу не попасть в цель. Такое чувство, что за твоим ником сам Черданцев скрывается. Достойный ученик комментаторов МатчТв. 💪👏👏👏
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил anfield1984
сегодня в 14:37
Бла бла бла
Пустой трёп обиженного поросёнка
Не чем не подкреплённые слова от человека никак не связанным с футболом
Всегда есть команда фаворит, всегда будут отмазки про договорные матчи от таких как ты, всегда будет богатейшая команда и команда аутсайдер
Обычные вещи, которые некоторым не дано понять
anfield1984
anfield1984 ответил makkie
сегодня в 14:20
Гришка как Микоян. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича.
anfield1984
anfield1984 ответил ariec93
сегодня в 14:15, ред.
Гляньте лучше статистику матчей Урала с Зенитом
ariec93
ariec93 ответил anfield1984
сегодня в 14:12
У них нет +12 гарантированных очков отрыва перед началом первенства.
Я о том, что в матчах с этими командами Зенит набрал максимум очей. Нет нет да и сливают походу))
anfield1984
anfield1984 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:56, ред.
Вторую часть оправдашек даже рассматривать не хочу. Одно дело играть с мотивированным Сочи или Оренбургом, а другое дело проводить товарняк с гарантированной победой, в котором можно провести ротацию состава, дать отдохнуть тем, кто должен отдохнуть, обкатать новые стандартные положения, подлечить травмы,нивелировать негатив фанатов. Ради вас углублюсь в ту сферу, которая мне в силу моей профессии понятна, а вам не так очевидна. Тренерский штаб составляет план тренировочных занятий на сезон в отличие от Зенита конкуренты не имею 4 раза по две недели (в совокупности два месяца) восможности восстановительной работы во время которой можно вносить грандиозные корректировки в тренировочный план и возможность форсировать определённые характеристики как команды, так и отдельных игроков. Футбол - это не просто выйти и сыграть матч. Это комплекс работ и структурных взаимодействий. Никто, кроме Зенита такой возможности не имеет.
anfield1984
anfield1984 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:47
Разницу между ", отрыв, как правило" - это определяет возможные отклонения и "отрыв должен быть" - безапеляционное аксиомное определение, не видишь?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил anfield1984
сегодня в 13:44
Как можно говорить о спортивных принципах имея в чемпионате команду, которая стартует с +12 очками не сыграв ни одного матча в 30 туровом чемпионате?

Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем.

Твои слова??
Вот только ты не умеешь считать
Эти 12 очков Зенит добудет сыграв 4 матча
А значит у Зенита 26 матчей остаётся, тогда как у других 30

Что мешает другим не менее сильным клубам обыгрывать Сочи и Оренбург?

И причём тут вообще Сочи? Они купили (большую часть) игроков Зенита, которые Зениту не нужны. Да и вообще, динамо в Питере не очень то любят и уважают
anfield1984
anfield1984 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:34
Где я написал, что отрыв должен быть 7-10 очков?
Теперь ты поясняй🤣🤣🤣
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил anfield1984
сегодня в 13:31
Так твои же слова, что отрыв должен быть 7-10 очков (Зенит кстати укладывается в эти рамки)
Так вот снова повторю вопрос, сколько очков было у Ливера, если отрыв больше чем 7-10 очков

Это твои слова, так что поясняй теперь
anfield1984
anfield1984 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:27, ред.
0. У них нет отстойника в Сочи и непутевой дочки в Оренбурге.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил anfield1984
сегодня в 13:26
Сколько очков было у Ливерпуля в начале сезона, если отрыв сейчас такой?
anfield1984
anfield1984 ответил ariec93
сегодня в 13:22, ред.
У них нет +12 гарантированных очков отрыва перед началом первенства.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:15
Один Орлов из Питера здравомысляще подходит к этому вопросу.
ariec93
ariec93 ответил anfield1984
сегодня в 13:12
Как можно говорить о спортивных принципах имея в чемпионате команду, которая стартует с +12 очками не сыграв ни одного матча в 30 туровом чемпионате? Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем. РФПЛ ничего общего не имеет со спортивным состязанием.
А Спартак Рубин Динамо Арсенал тоже Зенитовские?
LOpp
LOpp
сегодня в 13:03
предлагаю расформировать Зенит и доиграть чемпионат
anfield1984
anfield1984 ответил makkie
сегодня в 12:25
Как можно говорить о спортивных принципах имея в чемпионате команду, которая стартует с +12 очками не сыграв ни одного матча в 30 туровом чемпионате?

Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем. РФПЛ ничего общего не имеет со спортивным состязанием.
anfield1984
anfield1984
сегодня в 12:22
Меня радует, что Ахмат вылетит, и ему вернут название "Терек". Рамзан не перенесёт, что такое святое имя дон в фнл болтается дон.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:58
Всё же Зенит - чемпион, шансы остальных теоретические.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:46
Доиграть после перерыва.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:32, ред.
Доиграть...конечно...позже...но доиграть...
Понятно что Федуну по-боку ...7-е место или 12-е....
И если чемпион более-менее известен....то участники еврокубков и команды покидающие Лигу - должны определяться по итогам полного сезона...вне зависимости от сроков его проведения...

Да и не очень будет приятно читать что : "Зенит - взял чемпионство 1,5 раза за последние 2 сезона".....))))
makkie
makkie ответил Миша Вилков
сегодня в 11:28
Доигрывать, или нет, про спортивные принципы давно в нашем футболе можно забыть. Начинать чемпионат с +12 - это точно не по-спортивному.
Согласен!
Но если быть точнее +18, ибо третьим фармом можно считать гришкин Урал.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:25
А хороших и справедливых решений в этой ситуации и нет! Вручить-несправедливо,не вручить-тоже...Зато у руководителя нашего футбола Митрофана МедвеДюкова есть отличная возможность (без шума и пыли) решить две назревшие у них задачи :Расширить слабую лигу до 18 команд,добавив две первые из ФНЛ и сохранить "Зенит-3" и "Зенит-4",а для "честности" "Ахмат" и "Крылья Советов" отправить на стыки с 3-4 командой ФНЛ.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил makkie
сегодня в 11:24
Даже Орлов понимает спортивные принципы. Доигрывать однозначно, но позже!
Доигрывать, или нет, про спортивные принципы давно в нашем футболе можно забыть.
Начинать чемпионат с +12 - это точно не по-спортивному.
makkie
makkie
сегодня в 11:21
Даже Орлов понимает спортивные принципы.
Доигрывать однозначно, но позже!
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