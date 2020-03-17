Орлов: «Не приемлю решение остановиться и назначить чемпионом „Зенит“»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался о возможной остановке розыгрыша российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил подвести итоги чемпионата в соответствии с нынешним положением команд в турнирной таблице.

Я абсолютно не приемлю и не понимаю решение остановиться и назначить чемпионом того, кто сейчас на первом месте. Это несправедливо. Надо доигрывать. Это спортивный принцип. Вот остановили сезон — и «Зенит» становится сразу чемпионом. Представляете, сколько будет стрел и пик в сторону «Зенита» от заклятых друзей? Зачем это делать? Лучше доиграть.