Орлов: «Не приемлю решение остановиться и назначить чемпионом „Зенит“»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался о возможной остановке розыгрыша российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун предложил подвести итоги чемпионата в соответствии с нынешним положением команд в турнирной таблице.
Я абсолютно не приемлю и не понимаю решение остановиться и назначить чемпионом того, кто сейчас на первом месте. Это несправедливо. Надо доигрывать. Это спортивный принцип. Вот остановили сезон — и «Зенит» становится сразу чемпионом. Представляете, сколько будет стрел и пик в сторону «Зенита» от заклятых друзей? Зачем это делать? Лучше доиграть.
Отметим, что на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 50 очков.
Пустой трёп обиженного поросёнка
Не чем не подкреплённые слова от человека никак не связанным с футболом
Всегда есть команда фаворит, всегда будут отмазки про договорные матчи от таких как ты, всегда будет богатейшая команда и команда аутсайдер
Обычные вещи, которые некоторым не дано понять
Пустой трёп обиженного поросёнка
Не чем не подкреплённые слова от человека никак не связанным с футболом
Всегда есть команда фаворит, всегда будут отмазки про договорные матчи от таких как ты, всегда будет богатейшая команда и команда аутсайдер
Обычные вещи, которые некоторым не дано понять
Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем.
Твои слова??
Вот только ты не умеешь считать
Эти 12 очков Зенит добудет сыграв 4 матча
А значит у Зенита 26 матчей остаётся, тогда как у других 30
Что мешает другим не менее сильным клубам обыгрывать Сочи и Оренбург?
И причём тут вообще Сочи? Они купили (большую часть) игроков Зенита, которые Зениту не нужны. Да и вообще, динамо в Питере не очень то любят и уважают
Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем.
Твои слова??
Вот только ты не умеешь считать
Эти 12 очков Зенит добудет сыграв 4 матча
А значит у Зенита 26 матчей остаётся, тогда как у других 30
Что мешает другим не менее сильным клубам обыгрывать Сочи и Оренбург?
И причём тут вообще Сочи? Они купили (большую часть) игроков Зенита, которые Зениту не нужны. Да и вообще, динамо в Питере не очень то любят и уважают
Теперь ты поясняй🤣🤣🤣
Теперь ты поясняй🤣🤣🤣
Так вот снова повторю вопрос, сколько очков было у Ливера, если отрыв больше чем 7-10 очков
Это твои слова, так что поясняй теперь
Так вот снова повторю вопрос, сколько очков было у Ливера, если отрыв больше чем 7-10 очков
Это твои слова, так что поясняй теперь
Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем. РФПЛ ничего общего не имеет со спортивным состязанием.
Там где 20 команд играет отрыв в последнем туре от 2го места как правило 7-10 в среднем. РФПЛ ничего общего не имеет со спортивным состязанием.
Понятно что Федуну по-боку ...7-е место или 12-е....
И если чемпион более-менее известен....то участники еврокубков и команды покидающие Лигу - должны определяться по итогам полного сезона...вне зависимости от сроков его проведения...
Да и не очень будет приятно читать что : "Зенит - взял чемпионство 1,5 раза за последние 2 сезона".....))))
Понятно что Федуну по-боку ...7-е место или 12-е....
И если чемпион более-менее известен....то участники еврокубков и команды покидающие Лигу - должны определяться по итогам полного сезона...вне зависимости от сроков его проведения...
Да и не очень будет приятно читать что : "Зенит - взял чемпионство 1,5 раза за последние 2 сезона".....))))
Но если быть точнее +18, ибо третьим фармом можно считать гришкин Урал.
Но если быть точнее +18, ибо третьим фармом можно считать гришкин Урал.
Начинать чемпионат с +12 - это точно не по-спортивному.
Начинать чемпионат с +12 - это точно не по-спортивному.
Доигрывать однозначно, но позже!
Доигрывать однозначно, но позже!