Игрок «Герты» сдал положительный тест на коронавирус

«Герта» сообщила о первом случае заражения коронавирусом в команде. При этом немецкий клуб не стал называть имя заболевшего.

Во вторник наш футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Команда, тренер и персонал пробудут в карантине в течение 14 дней.

Игрок жаловался на обычные симптомы, и мы сразу же отделили его от общей группы. Последовавшая проверка дала положительный результат на вирус. Все игроки нашей команды теперь должны оставаться дома в течение следующих двух недель.