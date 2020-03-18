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Игрок «Герты» сдал положительный тест на коронавирус

сегодня, 03:46

«Герта» сообщила о первом случае заражения коронавирусом в команде. При этом немецкий клуб не стал называть имя заболевшего.

Во вторник наш футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Команда, тренер и персонал пробудут в карантине в течение 14 дней.

Игрок жаловался на обычные симптомы, и мы сразу же отделили его от общей группы. Последовавшая проверка дала положительный результат на вирус. Все игроки нашей команды теперь должны оставаться дома в течение следующих двух недель.

Ранее «Эспаньол» заявил о шести случаях заражения COVID-19 в клубе.

Коронавирус и футбол

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