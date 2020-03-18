Как перенос Евро скажется на сборной России?

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сегодня, 15:00

Евро-2020 из-за распространения коронавируса превратился в Евро-2021, и «Соккер.ру» уверен, что перенос на год сместит акценты турнира. Смотрим глазами сборной России.

Один год в футболе может многое изменить, и у Евро-2021 будет не такой состав участников, как у Евро-2020, если бы он проводился. Под участниками подразумеваю не команды, а футболистов: кто-то восстановится (скажем, Депай и Зюле), а кто-то получит тяжелые травмы; кто-то получает шанс набрать форму после скомканных сезонов (Азар и Кейн), а другим футболистам грозит провал накануне Евро-2021; кто-то постареет на год (Роналду сыграет на Евро 36-летним, а не 35-летним, например), а кто-то станет на год ближе к зрелости, окрепнет, возможно, превратится в звезду. Но обо всех и сразу — это все равно, что ни о чем. Сконцентрируемся на сборной России. Для нашей команды сдвиг чемпионата Европы на год вперед — это благо или зло?

К Евро-2021 вратарская линия сборной России станет сильнее?

После ухода из сборной Игоря Акинфеева Андрей Лунев не удержал первый номер в руках и основным голкипером по праву неожиданности стал Маринато Гильерме, который и в возрасте, и бразилец по рождению (это выглядит насмешкой над отечественной вратарской школой, которой все так гордятся), и глыбой не выглядит. Черчесов, как и многие тренеры сборных, мыслит двухгодичными циклами, которые завершаются крупными турнирами. На Евро-2020 играл бы Гильерме, прошедший квалификацию, но чемпионат Европы выпилили из календаря, а вот старт нового цикла, по традиции намеченный на осень четного года, должен пройти по расписанию.

Процесс смены поколений в сборной России продолжится и, по идее, он должен коснуться вратарской линии. Спартаковец Максименко и краснодарец Сафонов уже сейчас стучатся в двери главной команды страны, их пора принять, приставить к ним Дядьку Черномора — скорее Джанаева, чем Гильерме, и пусть разыгрывают в конкурентной борьбе футболку с первым номером. У молодых вратарей будет еще сезон, чтобы окрепнуть и набраться опыта, а также несколько сборов под чутким надзором Черчесова и Стауче, чтобы адаптироваться в сборной России. Думаю, к лету 2021 года хотя бы один из них будет играть на топ-уровне и избавит нас от беспокойства за пост №1 на чемпионате Европы.

У Джикии появится новый напарник?

Место Джикии в центре обороны кажется железным, за год вице-капитан сборной России состарится с 26 до 27 — возраст футбольного расцвета, так что Георгий с удовольствием отдаст долг стране, если будет здоров, на что мы все рассчитываем. А вот напарник у Джикии может и смениться в новом цикле. Андрей Семенов, при всем уважении, оказался под рукой в нужное время, но окончательно избавиться от статуса «заплатки» ему не удалось. А уж если посмотреть на ошибки, которые допускает Семенов в матчах за «Ахмат», претендующий на вылет в РПЛ , становится страшновато. Джикии нужен более классный напарник, но где же его взять?

Снова получает игровую практику в «Спартаке» Илья Кутепов, хотя при Тедеско «красно-белые» играют в три защитника, а между Джикией и Кутеповым располагается Жиго, поэтому о готовой связке говорить не приходится. Неплохо провел первую часть сезона и уже вызывался в сборную защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, Егор Сорокин рассчитывает на прогресс в «Краснодаре», есть потенциал — и немалый, у Игоря Дивеева из ЦСКА , хотя в целом армейцы ужасно оборонялись в весенних матчах. Кастинг на роль напарника для Джикии напрашивается, и если выбор будет сделан правильно, это станет еще одним шагом вперед.

Левый фланг обороны станет проблемным?

На Евро-2020 Черчесов очертил бы свою идеальной формы голову и бросился вместе с нею в омут, надеясь, что ветераны Жирков и Кудряшов справятся с миссией на левом фланге обороны. Через год ставка на них будет выглядеть уже сомнительно. Евро-2021 Жирков встретит на пороге 38-летия, не факт, что Юрий вообще останется в «Зените» и в футболе. Кудряшову будет 34 — тоже не мальчик. Учитывая, что «старичков» никто активно не подпирает, левый фланг может стать головной болью Станислава Саламовича. Придется скрести по сусекам (первым приходит на ум Чернов из «Ростова») или кого-то переучивать. Для левых защитников сборной России чемпионат Европы летом 2021 года не совсем кстати.

Дзюба станет старше. Кто сыграет в нападении?

Не вижу причин фантазировать по поводу состава средней линии, у нас большая обойма полузащитников, большинство из которых молоды, то есть лишний год подготовки — только плюс. В атаке несколько иная ситуация. Альфа и Омега нашей линии атаки — Артем Дзюба. В августе 2021-го, через пару месяцев после Евро, ему стукнет 33 года. А это возраст. Кроме того, Дзюба может подписать новый контракт с «Зенитом» и снизить обороты. Вполне вероятно, что летом следующего года Артем не сможет тащить сборную России.