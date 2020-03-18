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Шамкин: «Приятно, что меня сравнивают с Аршавиным. Иньеста — мой эталон»

сегодня, 12:22

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал сравнения с легендой питерского клуба Андреем Аршавиным, а также рассказал, кто является эталоном игры на его позиции:

Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне еще очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе.

Конечно, я видел Евро-2008. Мне тогда было шесть лет. Мы всей семьей смотрели. Я как сейчас помню матч с голландцами. Как Андрей Сергеевич блистал. Была невероятная радость от того, что мы стали бронзовыми призерами.

Андрес Иньеста — мой эталон. Я долго за ним следил. Иньеста здорово оснащен технически, он покорил мое сердце разрезающими передачами. Хотя нет какого-то одного игрока, на которого я бы равнялся. 

Мне нравится, как Малком работает с мячом. Но, думаю, у него это с рождения, потому что он бразилец.

Ранее Шамкин поделился впечатлениями от дебютной игры в составе «Зенита». 

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