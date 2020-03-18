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Шамкин: «Быстро справился с давлением в дебютном матче за „Зенит“»

сегодня, 12:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин поделился мнением о дебюте за питерский клуб в РПЛ в матче против «Урала»:

Эмоции – непередаваемые. Большое спасибо Сергею Богдановичу, что дал мне сыграть 20 минут в РПЛ в таком возрасте. Все тренеры поддерживали меня. Понятное дело, волнение было. Это нормально, когда в 17 лет выходишь играть перед 30-тысячной аудиторией. Но я быстро с ним справился, и все получилось очень хорошо. 

Считаю, что РПЛ это не страшно.

После матча мне пришло огромное количество писем и звонков. Приятно, что люди, с которыми я уже не общаюсь лет пять, откликнулись и поздравили. Когда подбежал к трибуне отдавать футболку, мне так аплодировали, что я даже чуть-чуть прослезился. 

Своему дяде отдал футболку. Я ему еще в раннем детстве пообещал, что отдам первую футболку после дебюта в «Зените». 

Выпуская на поле, Семак говорил конкретные вещи, а Анатолий Александрович Тимощук ещё действия на стандартах объяснял. Но больше всего запомнилось, как Сергей Богданович сказал, что хочет увидеть мой гол в дебютном матче. Увы, не получилось.

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Все комментарии
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
сегодня в 15:32
Еще одно иудявое в зеньке появилось.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:59
Удачи Даниилу!
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 13:55
Я уж думал о каком то "давлении" со стороны "Урала".
И неужели он не понимает, что его выпустили, только потому что матч был купленным.
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