Шамкин: «Быстро справился с давлением в дебютном матче за „Зенит“»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о дебюте за питерский клуб в РПЛ в матче против «Урала»:

Эмоции – непередаваемые. Большое спасибо Сергею Богдановичу, что дал мне сыграть 20 минут в РПЛ в таком возрасте. Все тренеры поддерживали меня. Понятное дело, волнение было. Это нормально, когда в 17 лет выходишь играть перед 30-тысячной аудиторией. Но я быстро с ним справился, и все получилось очень хорошо.

Считаю, что РПЛ это не страшно.

После матча мне пришло огромное количество писем и звонков. Приятно, что люди, с которыми я уже не общаюсь лет пять, откликнулись и поздравили. Когда подбежал к трибуне отдавать футболку, мне так аплодировали, что я даже чуть-чуть прослезился.

Своему дяде отдал футболку. Я ему еще в раннем детстве пообещал, что отдам первую футболку после дебюта в «Зените».

Выпуская на поле, Семак говорил конкретные вещи, а Анатолий Александрович Тимощук ещё действия на стандартах объяснял. Но больше всего запомнилось, как Сергей Богданович сказал, что хочет увидеть мой гол в дебютном матче. Увы, не получилось.