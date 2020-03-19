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Прядкин: «Возможно расширение трансферного окна»

сегодня, 02:30

Глава РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» отметил, что летнее трансферное окно может быть расширено в связи с пандемией коронавируса.

У ряда футболистов контракты заканчиваются в конце мая. Есть и исключения — у некоторых соглашение истекает 6-10 июня. Также есть игроки в аренде, а аренды тоже заканчиваются в конце последнего месяца весны. Такая ситуация не только у нас, но и в других европейских лигах.

Ещё один важный тренд, с которым столкнётся УЕФА – Финансовый фэйр-плей. Клубам с громадными бюджетами сложно пройти все финансовые критерии в связи с вынужденной паузой. У нас будет создана рабочая группа, где мы изучим все аспекты, связанные с юридической составляющей контракта каждого игрока. Возможно, будет расширение трансферного окна. Мы попросили клубы, чтобы все предложения на эту тему они направили нам. Сформулируем этот пакет предложений и направим его в РФС.

Прядкин также подчеркнул, что руководство российской лиги планирует доиграть чемпионат России.

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сегодня в 04:10
Скорей всего, что расширят
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