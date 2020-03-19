Прядкин: «Возможно расширение трансферного окна»

Глава РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» отметил, что летнее трансферное окно может быть расширено в связи с пандемией коронавируса.

У ряда футболистов контракты заканчиваются в конце мая. Есть и исключения — у некоторых соглашение истекает 6-10 июня. Также есть игроки в аренде, а аренды тоже заканчиваются в конце последнего месяца весны. Такая ситуация не только у нас, но и в других европейских лигах.