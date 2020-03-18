Агент: «Клубы РПЛ должны платить футболистам зарплату во время паузы»

Футбольный агент Александр Маньяков считает, что клубы РПЛ должны платить зарплату футболистам во время паузы в чемпионате из-за коронавируса.

Я думаю, что нет оснований не выплачивать зарплату. Футболисты могут сказать: «Ребята, а мы готовы тренироваться. То, что игры не проводятся, это же не от нас зависит».

Почему им должны приостанавливать выплаты зарплат? Но это чисто моя эмоциональная оценка. Я в этой ситуации глубоко не разбирался, потому что новость о невыплате зарплат в Казахстане только что появилась.

Если в России будет происходить такое же, то я вникну в это, но у меня в голове не укладывается, что российские клубы способны на такое. Нет оснований, чтобы не платить деньги.