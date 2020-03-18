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Агент: «Клубы РПЛ должны платить футболистам зарплату во время паузы»

вчера, 20:34

Футбольный агент Александр Маньяков считает, что клубы РПЛ должны платить зарплату футболистам во время паузы в чемпионате из-за коронавируса. 

Я думаю, что нет оснований не выплачивать зарплату. Футболисты могут сказать: «Ребята, а мы готовы тренироваться. То, что игры не проводятся, это же не от нас зависит».

Почему им должны приостанавливать выплаты зарплат? Но это чисто моя эмоциональная оценка. Я в этой ситуации глубоко не разбирался, потому что новость о невыплате зарплат в Казахстане только что появилась.

Если в России будет происходить такое же, то я вникну в это, но у меня в голове не укладывается, что российские клубы способны на такое. Нет оснований, чтобы не платить деньги.

Коронавирус и футбол

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008Maximus
008Maximus
вчера в 23:59
Пункт контракта 13 Форс-можор.
mortid
mortid
вчера в 23:55
Вот если сегодняшняя ситуация с вирусом всего лишь цветочки. А ведь может дойти до того, что людям тупо будет нечего есть. Ждём всемирной революции, всё отнять и поделить :D
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:46
Ну уж голодать то точно не будут если месяц - другой без "стипендии" останутся!
alexamit
alexamit
вчера в 23:06, ред.
Эти бездари и так много ПОЛУЧАЮТ!(А не зарабатывают.Зарабатывать они не умеют)
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 23:06
Ага,пусть платят,а то нищенствуют!А мы бюджетники на 50% от 20 тыщ посидим!Аминь.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:59
Ну вроде все по делу сказано. Не их вина, что игры отменили...
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 22:59
Форс-мажор?!! Не, не слышал
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:09
Этот агент, да ещё с фамилией Маньяков, наводит на тревожные мысли! Надеюсь, все его клиенты в добром здравии.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:07
А лично мне кажется куча оснований. А еще, если такие, как Вы звиздеть будете, можно послать на три буквы Ваших подопечных, и после того, как будет заканчиваться контракт у звезд мирового футбола, а все клубы проявят солидарность и дружно пошлют, хотелось бы увидеть кому они нужны. Уж кому кому, но не им переживать, если месяц или два зарплату платить не будут.
Vave666
Vave666
вчера в 22:03
А обычному трудовому люду будут платить, если работать не будешь??))
BP
BP
вчера в 21:58
а совесть же должна быть, чтобы не ставить под удар клуб или уже нет?
cska1948
cska1948
вчера в 21:55
"...Я в этой ситуации глубоко не разбирался..." ; "...Нет оснований, чтобы не платить деньги."
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И как это понимать?
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:49
Людей без содержания домой отправляют , футболисты вроде тоже люди. Форс мажорная ситуация . За что им такие бабки платить? Пусть таксуют идут, если не хватает
ДСА
ДСА
вчера в 21:31
Форс-мажор, за что платить?
VIPded
VIPded
вчера в 20:41
Логично. Но форс-мажорные моменты в контрактах разве не отражаются?
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