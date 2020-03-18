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Врач «Локомотива»: «Лучшее средство от коронавируса — самоизоляция»

вчера, 21:51

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Провели все необходимые разговоры с ребятами. Рекомендовали им максимально ограничить контакты с любыми другими людьми, меньше общаться. Есть рекомендация жить в режиме квартира — база — квартира. Всех просим не пользоваться общественным транспортом. Проводим дезинфекцию рук, всем раздали серьёзные маски, которые в себя включают фильтр. Они защищают гораздо сильнее, чем обычные. На базе в них не ходим, потому что смысла нет. Но за пределами базы рекомендовано ходить в них. Каждый день проверяем температуру, спрашиваем, есть ли какие-то жалобы.

Лучшее средство сейчас — максимальная самоизоляция. Когда прилетали в Ростов, в аэропорту все ходили в масках, сразу после прилёта все помыли руки. Есть игроки, которые переживают больше остальных. Но все переживают не за себя, а за близких. Все читают Интернет, в котором говорится, что люди нашего возраста переносят вирус безболезненно, как ОРВИ. Основная проблема — люди в возрасте, все думают о родителях. Ребята подходят, спрашивают, пытаются ограничить своих родственников в передвижении.

Коронавирус и футбол

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unoejk
unoejk ответил Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:47
Добрый вечер. Не проходят трансферы, что не так?
Добрый. Полагаю ошибка. Разберёмся.
unoejk
unoejk ответил brodaga 05
вчера в 22:46
Здравствуйте а почему немогу трансфер зделать хотя сегодня нету игры..
Добрый день. Похоже на ошибку. Передал.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:21
Гоша знал толк в самоизоляции...

Caniggia
Caniggia
вчера в 22:00
Тогда может сразу - самоустранение от нашего бренного мира?
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:57
"Есть рекомендация жить в режиме квартира — база — квартира." "Лучшее средство сейчас — максимальная самоизоляция" Зачем тогда база?
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