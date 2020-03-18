Врач «Локомотива»: «Лучшее средство от коронавируса — самоизоляция»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Провели все необходимые разговоры с ребятами. Рекомендовали им максимально ограничить контакты с любыми другими людьми, меньше общаться. Есть рекомендация жить в режиме квартира — база — квартира. Всех просим не пользоваться общественным транспортом. Проводим дезинфекцию рук, всем раздали серьёзные маски, которые в себя включают фильтр. Они защищают гораздо сильнее, чем обычные. На базе в них не ходим, потому что смысла нет. Но за пределами базы рекомендовано ходить в них. Каждый день проверяем температуру, спрашиваем, есть ли какие-то жалобы.