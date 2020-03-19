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Прядкин: «Решение одно – чемпионат надо доиграть»

сегодня, 01:13

Глава РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» сообщил о том, что руководство лиги планирует доиграть чемпионат России.

Ничего неожиданного во вторник не произошло. Начиная с пятницы у нас было много консультаций, в том числе с владельцами, руководителями клубов, с Александром Дюковым. Решали, как мы будем действовать в той или иной обстановке. Никакой паники и никакого необдуманного решения ни один из руководителей не собирался предпринимать. А указ Сергея Собянина от 16 марта поставил точку. Мы сориентировались и приняли решение.

Уже по ходу нашего заседания мы знали, что УЕФА предпринимает попытку сдвинуть чемпионат Европы. Наши консультации с УЕФА прошли на прошлой неделе, где было чётко сказано, что по всем европейским соревнованиям, включая еврокубки и чемпионат Европы, вопросы будет решать исключительно УЕФА. Если говорить о национальных чемпионатах, то было сказано, что национальные ассоциации должны принимать решения в соответствии с решением властей. Мы были готовы.

Решение одно — чемпионат надо доиграть. Это не только наше решение, это и решение наших коллег из других европейских лиг. Поставлена задача доиграть чемпионат до 30 июня. Чемпионат Европы перенесён, поэтому у нас есть возможность сдвинуть наш календарь и завершить чемпионат по спортивному принципу. Если говорить о дедлайне, то мы пока определили 10 апреля, клубы поддержали. Дальше мы будем действовать в соответствии с эпидемиологической обстановкой, которая сложится в нашей стране.

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ДСА
ДСА
сегодня в 04:39
Как скажет ВВП, так и будет.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 03:27
Спартака ФНЛ ждет тут нужно доиграть
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:55
Ждемс. А то без футбола совсем тоскливо.
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