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Игнатьев: «Уверен, что и в 2021 году Евро пройдёт на самом высоком уровне»

сегодня, 01:29

Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев поделился мнением о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Отмена такого события, как чемпионат Европы, — это, конечно, грустно. Но мы, и как профессионалы, и как обычные люди, должны просто принять этот факт, а также выполнять все распоряжения — для сохранения нашего здоровья. Это превыше всего. Уверен, что и в 2021 году Евро пройдёт на самом высоком уровне, а мы сможем порадовать наших болельщиков.

Ранее появилась информация о том, что УЕФА потребует от европейских клубов и лиг компенсацию в размере 300 млн евро за перенос ЧЕ.

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