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Куфре: «Кассано умел такое, чего я не видел даже у Месси»

сегодня, 03:09

Экс-игрок «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Куфре поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, экс-нападающем сборной Италии Антонио Кассано.

У меня очень хорошие воспоминания об Антонио. Если бы он был немного более профессионален, то стал бы одним из лучших футболистов мира.

Он был отличным игроком. Я видел очень мало таких футболистов, как он. При этом он не любил долго тренироваться.

Антонио был не из тех, кто пьёт спиртные напитки или опаздывает, но тренировки давались ему с трудом. Он творил вещи высочайшего уровня, какие я не видел даже у Месси, с которым мы вместе играли в 2006. 

Антонио был экстраординарным футболистом, ум которого, к сожалению, не был заточен на то, чтобы быть настоящим профессионалом. Он думал, что сможет достичь в футболе всего без каких-либо тренировок либо сведя их до минимума.

Ранее экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело признался, что игроки «пентакампеонов» во время матчей с Аргентиной специально били по ногам форварда «альбиселесте» Лионеля Месси.

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амурец
амурец
сегодня в 04:25
Да многие умеет такое, что не видели у Месси
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