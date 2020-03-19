Куфре: «Кассано умел такое, чего я не видел даже у Месси»

Экс-игрок «Ромы» и сборной Аргентины поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, экс-нападающем сборной Италии .

У меня очень хорошие воспоминания об Антонио. Если бы он был немного более профессионален, то стал бы одним из лучших футболистов мира.

Он был отличным игроком. Я видел очень мало таких футболистов, как он. При этом он не любил долго тренироваться.

Антонио был не из тех, кто пьёт спиртные напитки или опаздывает, но тренировки давались ему с трудом. Он творил вещи высочайшего уровня, какие я не видел даже у Месси, с которым мы вместе играли в 2006.

Антонио был экстраординарным футболистом, ум которого, к сожалению, не был заточен на то, чтобы быть настоящим профессионалом. Он думал, что сможет достичь в футболе всего без каких-либо тренировок либо сведя их до минимума.