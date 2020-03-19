Тебас: «Все европейские чемпионаты должны возобновиться к середине мая»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда планируется возобновление сезона в чемпионате Испании и других лигах Европы.

— Наиболее реалистичное время для возобновления чемпионата Испании?

— По плану все европейские чемпионаты должны возобновиться к середине мая. Все. Всё зависит от того, как будут развиваться события с пандемией. Возобновление может начаться раньше, но мы держим в уме вышеупомянутую дату.

— Матчи будут проходить без зрителей?

— Это зависит от решения органов здравоохранения в каждой стране. Мы подготовим календари для более чем 30 чемпионатов. Всё должно быть сделано сообща.