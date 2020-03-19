Тебас: «Все европейские чемпионаты должны возобновиться к середине мая»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда планируется возобновление сезона в чемпионате Испании и других лигах Европы.
— Наиболее реалистичное время для возобновления чемпионата Испании?
— По плану все европейские чемпионаты должны возобновиться к середине мая. Все. Всё зависит от того, как будут развиваться события с пандемией. Возобновление может начаться раньше, но мы держим в уме вышеупомянутую дату.
— Матчи будут проходить без зрителей?
— Это зависит от решения органов здравоохранения в каждой стране. Мы подготовим календари для более чем 30 чемпионатов. Всё должно быть сделано сообща.
Тебас также отреагировал на слова главы Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, который раскритиковал намерение Ла Лиги протестировать игроков трёх испанских дивизионов на коронавирус.