Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве из-за эпидемии коронавируса.
Второй день на карантине в Москве. Пытаюсь хорошо проводить время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! А еще смотрю YouTube…
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве из-за эпидемии коронавируса.
Второй день на карантине в Москве. Пытаюсь хорошо проводить время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! А еще смотрю YouTube…
Складывается ощущение, что хочет завершить карьеру и наслаждаться жизнью.
Складывается ощущение, что хочет завершить карьеру и наслаждаться жизнью.
Вы не ошиблись, это была ошибка из-за перенесённых матчей, дата которых накладывалась под запрет трансферов.
Данную проблему поправили.
Вы не ошиблись, это была ошибка из-за перенесённых матчей, дата которых накладывалась под запрет трансферов.
Данную проблему поправили.