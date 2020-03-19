Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве

Полузащитник «Спартака» рассказал, чем занимается на карантине в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Второй день на карантине в Москве. Пытаюсь хорошо проводить время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! А еще смотрю YouTube…