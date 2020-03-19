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Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве

сегодня, 15:29

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается на карантине в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Второй день на карантине в Москве. Пытаюсь хорошо проводить время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! А еще смотрю YouTube…

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:39
Как интерееесноооо... интересно, Шюррле не завязал с футболом?
Складывается ощущение, что хочет завершить карьеру и наслаждаться жизнью.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag ответил Аpбитр
сегодня в 16:25
Я сам виноват. Была такая мысль в голове, но увлекся выдумыванием турецких комбинаций и забыл про отмененный Страсбур - ПСЖ. Жаль не удастся навязать лидеру борьбу в створе - он такого промаха не допустил. Будем рассматривать инцидент как элемент игры..
Аpбитр
Аpбитр ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:39
Добрый день. Дабы избежать ошибок в будущем хотелось бы разобраться где я ошибся вчера. Может в "пустые дни" тоже есть какая-то временная отсечка в которую я не вписался?
Добрый день.
Вы не ошиблись, это была ошибка из-за перенесённых матчей, дата которых накладывалась под запрет трансферов.
Данную проблему поправили.
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