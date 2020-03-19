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Караваев — о карантине: «Учусь самостоятельно готовить»

сегодня, 18:25

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, чем занимается дома во время паузы в РПЛ из-за коронавируса.

Мне вчера привезли велотренажер. Коврик есть, список упражнений тоже — утром встаю и занимаюсь. Понятно, что этого недостаточно — хочется с мячом повозиться, но в условиях карантина только так и можно поддерживать форму. А после тренировки домашние дела — сейчас, например, можно научиться что-то готовить самому.

И фильмы с сериалами, конечно. Смотрю «Касл» — правда, на русском, чтобы расслабиться, он не напрягает. Слежу за новым сезоном «Готэма». Я вообще поклонник DC и особенно Бэтмена, поэтому мне особенно интересно смотреть, как появились злодеи, против которых потом этот супергерой сражался. Плюс смотрю разное на «Нетфликсе» на английском. Еще заметил там «Метод» — было приятно увидеть отечественный сериал на таком уровне.

Книги тоже читаю, сейчас бьюсь с «Престижем» в оригинале — пока идет тяжеловато, потому что выписываю все незнакомые английские слова, чтобы их запоминать.

Напомним, что «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта

Коронавирус и футбол

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