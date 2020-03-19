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Левашов: «Пересматриваю классику отечественного кинематографа»

сегодня, 17:08

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал, как проводит время во время приостановки сезона РПЛ:

Игроки «Арсенала» получили от тренерского штаба план с заданиями на каждый день, чтобы поддерживать форму, пока сидим на карантине. Тренируюсь самостоятельно. Конечно, на карантине скучно. Спасаюсь тем, что делаю домашние дела. Еще помогают фильмы и сериалы. Я просто обожаю пересматривать классику отечественного кинематографа! Из сериалов посоветовал бы болельщикам «Друзей», «Теорию большого взрыва» и «Во все тяжкие». Есть ли плюсы от карантина? Никаких плюсов нет. Наоборот, грустно все это.

Напомним, что «Арсенал» отправил своих футболистов в отпуск до 1 апреля.

Коронавирус и футбол

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:57
это полезно))
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сегодня в 18:50
Всякую хрень смотрит.
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