Левашов: «Пересматриваю классику отечественного кинематографа»

Голкипер тульского «Арсенала» рассказал, как проводит время во время приостановки сезона РПЛ :

Игроки «Арсенала» получили от тренерского штаба план с заданиями на каждый день, чтобы поддерживать форму, пока сидим на карантине. Тренируюсь самостоятельно. Конечно, на карантине скучно. Спасаюсь тем, что делаю домашние дела. Еще помогают фильмы и сериалы. Я просто обожаю пересматривать классику отечественного кинематографа! Из сериалов посоветовал бы болельщикам «Друзей», «Теорию большого взрыва» и «Во все тяжкие». Есть ли плюсы от карантина? Никаких плюсов нет. Наоборот, грустно все это.