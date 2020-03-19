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Чернов: «Люди реально думают, что туалетная бумага спасёт их от вируса?»

сегодня, 16:10

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как проводит время во время вынужденного перерыва в РПЛ из-за угрозы коронавируса. Напомним, что чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

Форму поддерживаю, как и все: либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.

Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных — это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» вернутся к тренировкам 21 марта.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответил VIPded
сегодня в 19:15
Китайцы бумагу покупали, чтобы с её помощью кнопки нажимать и двери открывать... А наше, извините уж, стадо всегда о заднице только думает... потому там и находится...)))
Многие в условиях дефицита делают из туалетной бумаги маски.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:42
Возможно, ты не заметил, что прирост заболеваемости сейчас относительно линейный, и через неделю он показывает 1000 умирающих в день в Италии (пока что все к тому идет).

И еще, ты не в курсе, что грипп - это изначально человеческое заболевание, и у большинства людей есть антитела, которые не дают ему заболеть в большинстве случаев. В то время, как COVID только с ноября (приблизительно) циклирует среди людей, и ни у кого нет к нему иммунитета, т.е. человеку надо сначала заболеть, чтобы он появился. Проще говоря, организм не может бороться с угрозой, если она ему не знакома, он не может ее опознать.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 17:31
30 миллионов не заболеет.Что ты несешь?А сколько гриппом в данный момент людей болеет?Из 60 миллионов 36 тысяч,это жалкие 0.05 процента
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:17
Футболисты, увы, очень мало думают, поэтому не могут понять, что в Великобритании, Италии и т.п. туалетная бумага не производится, а поставки могут прекратиться, поэтому там и паника в связи с ней, нечем будет zhopen подтирать.

А уж сообщения "От ОРВИ больше умирает в день." тем более вселяют уныние, Никитос, в 60-миллионной Италии пока что заболело всего 36000 человек, и из них 3000 человек уже моменто море (вчера 475 человек за день). Если ты не можешь представить, что будет, если в мире заболеет 30 миллионов, то не надо лишний раз глубину своей неспособности к аналитике доказывать.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:55
Китайцы бумагу покупали, чтобы с её помощью кнопки нажимать и двери открывать... А наше, извините уж, стадо всегда о заднице только думает... потому там и находится...)))
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:26
Молчи Никита.Так надо.
max74
max74
сегодня в 16:18
Наждачная спасёт
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