Чернов: «Люди реально думают, что туалетная бумага спасёт их от вируса?»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как проводит время во время вынужденного перерыва в РПЛ из-за угрозы коронавируса. Напомним, что чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
Форму поддерживаю, как и все: либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.
Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных — это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день.
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» вернутся к тренировкам 21 марта.
И еще, ты не в курсе, что грипп - это изначально человеческое заболевание, и у большинства людей есть антитела, которые не дают ему заболеть в большинстве случаев. В то время, как COVID только с ноября (приблизительно) циклирует среди людей, и ни у кого нет к нему иммунитета, т.е. человеку надо сначала заболеть, чтобы он появился. Проще говоря, организм не может бороться с угрозой, если она ему не знакома, он не может ее опознать.
И еще, ты не в курсе, что грипп - это изначально человеческое заболевание, и у большинства людей есть антитела, которые не дают ему заболеть в большинстве случаев. В то время, как COVID только с ноября (приблизительно) циклирует среди людей, и ни у кого нет к нему иммунитета, т.е. человеку надо сначала заболеть, чтобы он появился. Проще говоря, организм не может бороться с угрозой, если она ему не знакома, он не может ее опознать.
А уж сообщения "От ОРВИ больше умирает в день." тем более вселяют уныние, Никитос, в 60-миллионной Италии пока что заболело всего 36000 человек, и из них 3000 человек уже моменто море (вчера 475 человек за день). Если ты не можешь представить, что будет, если в мире заболеет 30 миллионов, то не надо лишний раз глубину своей неспособности к аналитике доказывать.
А уж сообщения "От ОРВИ больше умирает в день." тем более вселяют уныние, Никитос, в 60-миллионной Италии пока что заболело всего 36000 человек, и из них 3000 человек уже моменто море (вчера 475 человек за день). Если ты не можешь представить, что будет, если в мире заболеет 30 миллионов, то не надо лишний раз глубину своей неспособности к аналитике доказывать.