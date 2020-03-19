Чернов: «Люди реально думают, что туалетная бумага спасёт их от вируса?»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал, как проводит время во время вынужденного перерыва в РПЛ из-за угрозы коронавируса. Напомним, что чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

Форму поддерживаю, как и все: либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.