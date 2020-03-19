Игрок «Урала»: «Никто точно не скажет, когда возобновятся матчи в РПЛ»

Форвард «Урала» прокомментировал паузу в РПЛ из-за коронавируса.

Никто точно не скажет, какого числа возобновятся матчи в РПЛ . В апреле, в мае, может, в июне…

С чемпионатом все было понятно. Ожидаемое решение. Но я допускал, что «Уралу» дадут провести перенесенный матч четвертьфинала Кубка России против «Шинника».

Президент клуба Григорий Викторович Иванов попросил, чтобы из Екатеринбурга никто никуда не улетал. Никто не спорил. Все же понимают: потом сразу вернуться не получится, придется проходить карантин. Тогда можно подвести команду. Хорошо еще, что нет такого жесткого карантина, как в Европе, где футболисты на улицу выйти не могут. Пока нам дали четыре дня отдыха. Потом начнем заниматься в тренажерном зале, поддерживать форму группами по несколько человек. В «Урале» опытный тренерский штаб. Думаю, с подготовкой проблем не возникнет.