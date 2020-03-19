Игрок «Урала»: «Никто точно не скажет, когда возобновятся матчи в РПЛ»

Форвард «Урала» Николай Золотов прокомментировал паузу в РПЛ из-за коронавируса.
Никто точно не скажет, какого числа возобновятся матчи в РПЛ. В апреле, в мае, может, в июне…
С чемпионатом все было понятно. Ожидаемое решение. Но я допускал, что «Уралу» дадут провести перенесенный матч четвертьфинала Кубка России против «Шинника».
Президент клуба Григорий Викторович Иванов попросил, чтобы из Екатеринбурга никто никуда не улетал. Никто не спорил. Все же понимают: потом сразу вернуться не получится, придется проходить карантин. Тогда можно подвести команду. Хорошо еще, что нет такого жесткого карантина, как в Европе, где футболисты на улицу выйти не могут. Пока нам дали четыре дня отдыха. Потом начнем заниматься в тренажерном зале, поддерживать форму группами по несколько человек. В «Урале» опытный тренерский штаб. Думаю, с подготовкой проблем не возникнет.
Отключать функционал фентези не будем, но призы за Март отменяются. Главный приз переносится на следующий месяц, если там будут матчи. Приносим извинения за неудобства.
Отключать функционал фентези не будем, но призы за Март отменяются. Главный приз переносится на следующий месяц, если там будут матчи. Приносим извинения за неудобства.