ГлавнаяНовости

Игрок «Урала»: «Никто точно не скажет, когда возобновятся матчи в РПЛ»

сегодня, 18:14

Форвард «Урала» Николай Золотов прокомментировал паузу в РПЛ из-за коронавируса.

Никто точно не скажет, какого числа возобновятся матчи в РПЛ. В апреле, в мае, может, в июне…

С чемпионатом все было понятно. Ожидаемое решение. Но я допускал, что «Уралу» дадут провести перенесенный матч четвертьфинала Кубка России против «Шинника».

Президент клуба Григорий Викторович Иванов попросил, чтобы из Екатеринбурга никто никуда не улетал. Никто не спорил. Все же понимают: потом сразу вернуться не получится, придется проходить карантин. Тогда можно подвести команду.  Хорошо еще, что нет такого жесткого карантина, как в Европе, где футболисты на улицу выйти не могут. Пока нам дали четыре дня отдыха. Потом начнем заниматься в тренажерном зале, поддерживать форму группами по несколько человек. В «Урале» опытный тренерский штаб. Думаю, с подготовкой проблем не возникнет.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фетисов: «Не впадайте в панику. Если болеть — то только за „Крылья“»
Сегодня, 20:07 Комментарии0
Дивеев: «Сложнее всего в РПЛ играть с Дзюбой, Адриано был самым грязным»
Сегодня, 19:46 Комментарии2
Ловчев опубликовал обращение к болельщикам
Сегодня, 19:10 Комментарии2
Ерохин: «Не замечал паники в магазинах»
Сегодня, 19:00 Комментарии1
Левченко: «В России ещё столкнутся с проблемами из-за коронавируса»
Сегодня, 18:50 Комментарии3
Карапетян: «Хорошо, что ещё нет карантина»
Сегодня, 18:41 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
unoejk
unoejk
сегодня в 19:01, ред.
Всем добрый день. Мы закрываем Фэнтези-футбол на карантин.

Отключать функционал фентези не будем, но призы за Март отменяются. Главный приз переносится на следующий месяц, если там будут матчи. Приносим извинения за неудобства.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:32
Тебя оповестят...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:19
Забудь о Кубке,его по итогам отдыха отдадут самому пострадавшему от коровьего вируса-Федуну.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100