Сёмин: «Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение»

Наставник «Локомотива» отреагировал на слова защитника команды , который был удивлен тренировками во время приостановки РПЛ из-за коронавируса.

Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр у врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.

Слова Хеведеса? Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал.