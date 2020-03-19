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Сёмин: «Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение»

сегодня, 18:00

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова защитника команды Бенедикта Хеведеса, который был удивлен тренировками во время приостановки РПЛ из-за коронавируса.

Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр у врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.

Слова Хеведеса? Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:48
Трусливый Бен теперь огребет от Палыча.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:33
палыч прав!!!!!!!!!!!!!!!!!
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