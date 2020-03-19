Баринов: «Удивился беспомощности медорганизаций России перед коронавирусом»

Народный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал остановку сезона РПЛ из-за коронавируса.

За то, что я хожу на «Локомотив», мне денег не платят. Скорее, там я плачу. Это не просто потеря развлечения, футбол — моя жизнь. Я трачу на него время, нервы и здоровье, а получаю только эмоциональную зарядку. Но я без этого жить не могу. Футбол для меня, как наркотик. Я сижу на этой игле. Сейчас сижу в деревне, и у меня ломка.

Я удивился беспомощности медицинских организаций. Поразительная неорганизованность или специально организованный хаос. Если это так, то это просто сволочизм. Теперь пью таблетки, которые мне положены по возрасту. Раньше этого не делал, а теперь появилась такая возможность. У Жванецкого был рассказ «Холера в Одессе». «Ручки моем до еды, ручки моем после еды. Конечно, холера пройдет. Но то хорошее, что она принесла, может быть, останется». Так и тут. Но футбола и остального спорта мне не хватает. Я профессиональный болельщик. Но, пока жив и здоров, все хорошо.