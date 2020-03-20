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Юниоры «Рубина» летели в одном самолете с зараженным коронавирусом

сегодня, 09:42

Футболисты команды «Рубина» до 17 лет вечером 11 марта после матча ЮФЛ с ЦСКА в Москве отправились рейсом в Казань в одном самолете с волейболистом казанского «Зенита» Эрвином Нгапетом, у которого 17 марта обнаружили заражение коронавирусом.

Пресс-служба «Рубина» подтвердила эту информацию:

После матча Юношеской футбольной лиги наши игроки летели из Москвы в Казань. Позже в клуб обратились из линейного отдела полиции, куда был доставлен гражданин Франции, зараженный коронавирусом. У наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине. Результаты теста пока неизвестны. Нахождение в одном самолете с зараженным не означает, что другие пассажиры тоже заражены вирусом.

Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заявил, что команда ушла на карантин до 23 марта.

Коронавирус и футбол

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VIPded
VIPded
сегодня в 10:30
Всем Здоровья!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:28
Надо было на автобусе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:55
Внутренние рейсы не проверяют, как во время вылета, так и во время прилета. Авось, раздолбайство? Тем более гражданин Франции..Обращаюсь к отечественным туристам. Прижмите свои задницы и сидите дома! За границу не летают, так прутся теперь в глубинку, где пока тихо.
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