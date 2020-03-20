Юниоры «Рубина» летели в одном самолете с зараженным коронавирусом

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сегодня, 09:42

Футболисты команды «Рубина» до 17 лет вечером 11 марта после матча ЮФЛ с ЦСКА в Москве отправились рейсом в Казань в одном самолете с волейболистом казанского «Зенита» Эрвином Нгапетом, у которого 17 марта обнаружили заражение коронавирусом.

Пресс-служба «Рубина» подтвердила эту информацию:

После матча Юношеской футбольной лиги наши игроки летели из Москвы в Казань. Позже в клуб обратились из линейного отдела полиции, куда был доставлен гражданин Франции, зараженный коронавирусом. У наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине. Результаты теста пока неизвестны. Нахождение в одном самолете с зараженным не означает, что другие пассажиры тоже заражены вирусом.

Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заявил, что команда ушла на карантин до 23 марта.

Коронавирус и футбол