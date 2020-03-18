«Уфа» отправила футболистов в отпуск на две недели

«Уфа» объявила, что футболисты башкирского клуба отправлены в отпуск до 2 апреля:
Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля.
С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.
В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля.
Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля— ФК УФА (@UfaFc) March 18, 2020
С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.
В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля pic.twitter.com/uuEOFHz9B6
Отметим, что «Ахмат» наоборот не будет отпускать игроков в отпуск.