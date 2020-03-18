«Уфа» отправила футболистов в отпуск на две недели

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сегодня, 15:38

«Уфа» объявила, что футболисты башкирского клуба отправлены в отпуск до 2 апреля:

Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля. С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально. В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля.

Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля



С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.



В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля pic.twitter.com/uuEOFHz9B6 — ФК УФА (@UfaFc) March 18, 2020

Отметим, что «Ахмат» наоборот не будет отпускать игроков в отпуск.