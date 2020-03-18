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«Уфа» отправила футболистов в отпуск на две недели

сегодня, 15:38

«Уфа» объявила, что футболисты башкирского клуба отправлены в отпуск до 2 апреля:

Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля.

С сегодняшнего дня ФК «Уфа» отправлен в отпуск. На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.

В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля.

Отметим, что «Ахмат» наоборот не будет отпускать игроков в отпуск.

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holms918
holms918
сегодня в 16:14
Расслабуха.
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