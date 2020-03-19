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ЦСКА ввел карантин. За нарушение режима — штраф

сегодня, 12:50

Сообщается, что ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с эпидемией коронавируса.

Армейцев обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. К нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.

Футболисты должны сообщать медицинскому персоналу ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям.

Ранее стало известно, что футболисты ЦСКА занимаются дома по индивидуальной программе.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Октябрь 1917
сегодня в 13:29
Закрыть их на базе.
Еще и бегать их заставить по кругу ...
Ну вы совсем совесть потеряли. Нет бы им шампанского предложить.
beefs
beefs
сегодня в 13:29
наверное правильно...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:25
Армейцев обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России.

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Вы уж определитесь.
Капотню , Москву или Россию ?
А то ведь Крым это тоже Россия.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:25
Закрыть их на базе.
drug01
drug01
сегодня в 13:15
Верное решение
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:00
Шаг в лево, шаг в право-в сейф Гинера.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:58
И так выиграть не могли, а после карантина вообще всем проигрывать будут.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:52
Гинер будет показывать жёлтые карточки нарушителям.
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