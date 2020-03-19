ЦСКА ввел карантин. За нарушение режима — штраф

Сообщается, что ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с эпидемией коронавируса.
Армейцев обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. К нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.
Футболисты должны сообщать медицинскому персоналу ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям.
Ранее стало известно, что футболисты ЦСКА занимаются дома по индивидуальной программе.
Ну вы совсем совесть потеряли. Нет бы им шампанского предложить.
Ну вы совсем совесть потеряли. Нет бы им шампанского предложить.
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Вы уж определитесь.
Капотню , Москву или Россию ?
А то ведь Крым это тоже Россия.
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Вы уж определитесь.
Капотню , Москву или Россию ?
А то ведь Крым это тоже Россия.