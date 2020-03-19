ЦСКА ввел карантин. За нарушение режима — штраф

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сегодня, 12:50

Сообщается, что ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с эпидемией коронавируса.

Армейцев обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. К нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.

Футболисты должны сообщать медицинскому персоналу ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям.