Врач ЦСКА дал рекомендации в связи с пандемией коронавируса

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов на своей странице в Facebook опубликовал рекомендации по противодействию заболевания коронавирусом.

Мы находимся на стадии пандемии, когда невозможно проверить на SARS-CoV2 (covid-19) всех людей, у которых есть симптомы. И, как вы, возможно, уже знаете, большинство населения будет испытывать лёгкие симптомы, которые не нуждаются в медицинской помощи, или вообще не иметь симптомов. Даже если они инфицированы, если симптомы слабо выражены, рекомендация такая же: изоляция дома и лечение симптомов дома!

Итак, если у вас есть лёгкие симптомы – простой кашель, головные боли, которые снимаются парацетамолом 200-500 мг, повышенная температура, которая поддаётся лечению парацетамолом и проходит через 1 час – оставайтесь дома! Не связывайтесь ни в коем случае с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями! Посещать медицинский центр или любое медицинское учреждение, чтобы просто сдать тест – не целесообразно! Свяжитесь с врачом, горячей линией или службой спасения по мобильному телефону или электронной почте. Вы также можете связаться со знакомым вам врачом или медсестрой, чтобы уточнить необходимость похода в госпиталь или медцентр.

Однако, если у вас есть одышка в любой форме, лихорадка, которая не поддаётся парацетамолу, общее состояние плохое и стремительно ухудшается, позвоните в скорую помощь или, если у вас нет ответа, обратитесь за медицинской помощью самостоятельно, но всегда носите маску, чтобы не заражать окружающих! Соблюдайте изоляцию, чтобы избежать заражения!