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Игроки и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

сегодня, 16:43

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщила о результатах анализов основного состава команды на коронавирусную инфекцию COVID-19.

У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено.

Ранее в связи с угрозой коронавируса видеообращение записал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 20:01
Ну такое, для врачей Зенита инфекция и вирус одно и то же оказывается.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:31
Теперь осталось пройти тест на БРОМОНТАН.
leopit
leopit
сегодня в 19:28
Почитаешь,посмотришь и войдёшь в шок и ужас....Всякой гадости развелось по миру!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:54
Дай Бог, чтобы все были здоровы!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 18:46
Здоровья нашим спортсменам
Да и всем остальным людям
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 18:39
Хорошая новость!
Всем здоровья - и футболистам, и болельщикам всех возрастов!
makkie
makkie
сегодня в 18:23
Ну и хорошо!
Пусть побыстрее уляжется эта шумиха, активно транслируемая по ТВ, на радио и в интернете.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:03
Что народ успокоить-поддержать тест сдавали. А так то у нас короновируса этого китайского 10 случаев на город.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:50
Наверное вовремя произнесли молитву "Китайская муйня- уйди от меня" Хорошо, что в нашем чемпионате пока без заразившихся.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:48
Жаль, что нет возможности смотреть футбол в живую и даже по ТВ - ограничение..
Бутсы
Бутсы
сегодня в 17:34
Нет никакого коронавируса. Тем паче смешат идиоты которые тоннами скупили тушенку с туалетной бумагой. Идиоты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:20
Теперь главное никуда не выпускать...
Mangur
Mangur
сегодня в 17:11
Без комментариев
drug01
drug01
сегодня в 16:53
Это хорошо !!!!
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