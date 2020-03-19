Игроки и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

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сегодня, 16:43

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщила о результатах анализов основного состава команды на коронавирусную инфекцию COVID-19.

У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено.

Ранее в связи с угрозой коронавируса видеообращение записал форвард «Зенита» Артем Дзюба.