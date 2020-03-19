Игроки и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщила о результатах анализов основного состава команды на коронавирусную инфекцию COVID-19.
У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено.
Ранее в связи с угрозой коронавируса видеообращение записал форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Да и всем остальным людям
Да и всем остальным людям
Всем здоровья - и футболистам, и болельщикам всех возрастов!
Всем здоровья - и футболистам, и болельщикам всех возрастов!
Пусть побыстрее уляжется эта шумиха, активно транслируемая по ТВ, на радио и в интернете.
Пусть побыстрее уляжется эта шумиха, активно транслируемая по ТВ, на радио и в интернете.