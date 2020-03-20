Попов — лучший игрок «Ростова» в матче с «Локо» по версии болельщиков

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сегодня, 10:03

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Им стал автор единственного гола дончан в этой встрече полузащитник , который получил лучшую оценку по версии фанатов.