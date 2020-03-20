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Попов — лучший игрок «Ростова» в матче с «Локо» по версии болельщиков

сегодня, 10:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Им стал автор единственного гола дончан в этой встрече полузащитник Ивелин Попов, который получил лучшую оценку по версии фанатов.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:13
Я считаю лучшим игроков Ростова в этом матче Хорена Байрамяна. А Попов и Ерёменко не успевали отходить назад и не успевали накрывать игроков Локо
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 10:14
Есть такое
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