Попов — лучший игрок «Ростова» в матче с «Локо» по версии болельщиков

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».
Им стал автор единственного гола дончан в этой встрече полузащитник Ивелин Попов, который получил лучшую оценку по версии фанатов.
Ивелин Попов — «Ростсельмаш — лучший игрок матча» с «Локомотивом» 😎— Football Club Rostov (@rostovfc) March 20, 2020
Во встрече с москвичами капитан «Ростова» забил единственный гол нашей команды. В результате голосования болельщиков средний балл Попова оказался самым высоким в команде — 3,8 из 5.
#ФКРостов #МыРостов #Попов pic.twitter.com/D0MjZmtmA1