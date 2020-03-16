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Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Тамбов» – «Крылья Советов»

вчера, 21:31
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». В сегодняшней игре форвард открыл счет в матче.

В текущем сезоне Мелкадзе провел 13 игр в РПЛ, в которых отметился шестью голами.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:35, ред.
Позорники. Такой перехват, какой отдал Чернов сопернику, да же в ДЮСШ не позволителен. Мрак.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:35, ред.
Ай да Мелкадзе, браво
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