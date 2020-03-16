Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Тамбов» – «Крылья Советов»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». В сегодняшней игре форвард открыл счет в матче.
В текущем сезоне Мелкадзе провел 13 игр в РПЛ, в которых отметился шестью голами.
|Тамбов3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». В сегодняшней игре форвард открыл счет в матче.
В текущем сезоне Мелкадзе провел 13 игр в РПЛ, в которых отметился шестью голами.