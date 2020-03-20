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Букмекеры начали выплачивать выигрыши по ставкам на чемпионство «Ливерпуля»

сегодня, 16:23

Букмекерская компания William Hill приступила к выплате выигрышей по ставкам на чемпионство «Ливерпуля», не дожидаясь официального завершения сезона АПЛ 2019/20.

Это будет небольшим утешением для болельщиков «Ливерпуля», которые отчаянно хотят увидеть, как их команда завоюет титул впервые за 30 лет. Однако мы считаем, что они являются чемпионами, и поэтому мы с радостью рассчитываемся с нашими клиентами.

«Ливерпуль» на момент остановки АПЛ из-за пандемии коронавируса опережал «Манчестер Сити» на 25 очков. Чтобы гарантировать чемпионство, команде Клоппа, в случае возобновления матчей, требуется набрать 6 очков в 9 матчах. 

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда» во время паузы.

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Cympak-05
Cympak-05 ответил Рауль-Зидан
сегодня в 17:57
Как думаешь какой резон досрочно выплачивать ??
Альфамен
Альфамен ответил Рауль-Зидан
сегодня в 17:43
Человек за Барсу болеет,что Вы от него хотите???Он по-любому все лючше других знает...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Cympak-05
сегодня в 17:35
Тебе компания говорит что они сами выплачивают , а ты тут свои версии выдвигаешь
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 17:21
Они скорее выкупают ставки по заниженному коэффициенту. Пытаясь минимизировать убыль
abramjan
abramjan
сегодня в 17:02
ливерпуль букмекерский чемпион)))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 16:40
William - заплатит!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 16:40
Молодцы. ....супер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:39
У нас в принципе...После поражений Краснодара и Ростова тоже можно потихоньку начинать выплачивать...
Чемпион - чемпион....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:37
за зенит тоже можно)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:32
С этим все ясно. Шансов догнать нет!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:29
МОЛОДЦЫ!!!!!
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