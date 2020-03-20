Букмекеры начали выплачивать выигрыши по ставкам на чемпионство «Ливерпуля»

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сегодня, 16:23

Букмекерская компания William Hill приступила к выплате выигрышей по ставкам на чемпионство «Ливерпуля», не дожидаясь официального завершения сезона АПЛ 2019/20.

Это будет небольшим утешением для болельщиков «Ливерпуля», которые отчаянно хотят увидеть, как их команда завоюет титул впервые за 30 лет. Однако мы считаем, что они являются чемпионами, и поэтому мы с радостью рассчитываемся с нашими клиентами.

«Ливерпуль» на момент остановки АПЛ из-за пандемии коронавируса опережал «Манчестер Сити» на 25 очков. Чтобы гарантировать чемпионство, команде Клоппа, в случае возобновления матчей, требуется набрать 6 очков в 9 матчах.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда» во время паузы.