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Руководство «Барселоны» попросит игроков согласиться на понижение зарплат

сегодня, 13:43

Руководство «Барселоны» может призвать игроков согласиться на понижение зарплат.

Подобными мерами в «Барселоне» хотят избежать еще больших финансовых потерь, возникших из-за влияния коронавируса. Судя по всему, клуб не сможет добиться финансового баланса в текущем сезоне. 

По ожиданиям работников каталонского клуба, размер бюджета должен был составить 1,047 миллиарда евро, а доля зарплат – 61% (507 миллионов евро – зарплаты и 135 – амортизация). 

Сегодня, 20 марта, этот вопрос обсудят на заседании правления «Барселоны». 

Также ранее стало известно, что «Барселона» сохранит Кике Сетьена на посту главного тренера.

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Все комментарии
Жека10
Жека10
сегодня в 14:32, ред.
Месськи бы платили половину з/п от нынешней и был бы баланс в клубе.Всё равно толку от него уже мало
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:31
причем тут коронавирус? Они же платят зп круглый год...просто каникулы сместились и игроки отдыхают не в июне, а сейчас. В июне будут бегать.
ОПС
ОПС
сегодня в 14:31
А не надо было задирать выше потолка эти самые зарплаты.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:27
Шаг отчаяния, 99.999% шанса получить бастующего ложкоеда и 0.001% процент того, что Месси упал ночью с кровати и стал немного менее жадным.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:22
Теперь узнаем степень жадности футболистов.
Медив
Медив
сегодня в 14:17
Месси без честно нажитых хотят оставить? Святотатцы. За это придется повысить зарплату еще больше
Gelious
Gelious
сегодня в 14:13
Там всем один фиг скоро предстоит в общак деньги скидывать на новый контракт Месси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:11
Надо выставить счёт китайцам или пендосам.
От них пошло это зло...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:00
Чего??????? Я представляю физиономию гномяры,когда ему объявят о понижении зарплаты!
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