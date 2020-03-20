Руководство «Барселоны» попросит игроков согласиться на понижение зарплат

Руководство «Барселоны» может призвать игроков согласиться на понижение зарплат.
Подобными мерами в «Барселоне» хотят избежать еще больших финансовых потерь, возникших из-за влияния коронавируса. Судя по всему, клуб не сможет добиться финансового баланса в текущем сезоне.
По ожиданиям работников каталонского клуба, размер бюджета должен был составить 1,047 миллиарда евро, а доля зарплат – 61% (507 миллионов евро – зарплаты и 135 – амортизация).
Сегодня, 20 марта, этот вопрос обсудят на заседании правления «Барселоны».
Также ранее стало известно, что «Барселона» сохранит Кике Сетьена на посту главного тренера.
От них пошло это зло...
От них пошло это зло...