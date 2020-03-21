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Глеб: «У Месси нет такого характера, как у Роналду»

21 марта 2020, 10:35

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб сравнил форварда каталонцев Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси или Роналду? По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду.

А в целом? Если их объединить, то получится величайший футболист мира. Но мне больше нравится Месси. Впрочем, у Лео нет такого характера, как у Криштиану. 

Куда бы он ни приходил, то всегда тянет других футболистов за собой. Криштиану безумно не любит проигрывать. Роналду — лидер. Когда он проигрывает, то злится. Лео же спокоен после поражений.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
вчера в 10:51
оба хороши , Месси более универсален
explay-
explay-
22 марта в 10:12
Месси спокоен когда проигрывает? Глеб наверное шутит.
ilyafrom
ilyafrom
21 марта в 21:37
По-моему, Месси жадный, как ребенок, а Роналду нарцисс
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Roman73
21 марта в 20:58, ред.
Посмотрим на продолжение карьеры. Месси -готовый диспетчер, по навыкам, таланту, пониманию футбола. Рональду --готовый пенсионер.
Они оба диспетчеры, только не хотят.Хотят забивать и рисоваться на пике момента даже в ущерб игре.А поле видят и пас имеют что тот и другой сквозь зубы, оттягиваясь в середину показывали отлично не раз.
Ruslik1982
Ruslik1982
21 марта в 20:21
в следующем году вирус покосит половину населения Земли, интересно будет посмотреть в какие клубы чемпионата Беларуси перейдут Роналду и Месси, единственное место на планете где играют в футбол
Ravshan878
Ravshan878
21 марта в 19:47
Оба талантливые.Нет problem. Но футбол коллективная игра. Вокруг этих звёзд талантливые игроки бегают и создают голевые моменты. Остаётся только забивать.Глеб одной из интервью сказал переход на Барса получился ошибочным.
FERIS
FERIS
21 марта в 18:23
Рон действительно настоящий лидер в отличии от гнома слюнтяя.
Roman73
Roman73
21 марта в 18:02
Посмотрим на продолжение карьеры.
Месси -готовый диспетчер, по навыкам, таланту, пониманию футбола.
Рональду --готовый пенсионер.
kolpankolpan
kolpankolpan
21 марта в 17:26
Что ему не быть спокойным? Шприц с гормоном в батон и снова герой.
Wolf77785
Wolf77785
21 марта в 16:48
Глеб прав, ведь, только роналду, может показывать, как правильно нырять и падать! Месси таким не занимается и достойно принимает поражения, а не плачет, как девочка, чтобы поставили пенальти!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 15:52
Оба хороши!!! Играют на разных позициях, с разными задачами,люди с разной антропометрией. Оба полезны до невозможности!!! А уж кому кто нравится - дело субъективное.
112910415
112910415
21 марта в 14:16
великие, разные ...
дело вкуса !
abramjan
abramjan
21 марта в 13:59, ред.
глоры тряпочного гнома сейчас начнут плакать от умиления...впрочем как обычно
Charismatic
Charismatic ответил cevin cigan
21 марта в 13:57
Ага, гномяра не плачет? Ку-ку малыш,он и со сборной у вас не сбегает и в профуканных финалах слезу не пускает и не ходит мордой в пол после вылета Барсы или сборной? Сказочники вы барсуки.
    Шишанутый
    Шишанутый
    21 марта в 13:53, ред.
    Месська слабак. Может играть только когда сопернек не сопротивляется типа Эйбаров всяких что на поле выходят с мыслями "о это же виликий Месся щас он нам покер забьет а мы по наслаждаемся" а стоит жестко прессануть гнома как его и след простыл.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Charismatic
    21 марта в 13:49
    Это точно, Месси не плачет как девочка по любому поводу и не истерит в случае чего.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      21 марта в 13:37
      Вы начали писать уже тут,неужели не опасаетесь короновируса.
      Прошу пишите в масках и в перчатках,опасно.
      Если серьезно-все это делается искуственно,мир чему то готовят а толпы поверили.
      мангo
      мангo
      21 марта в 13:32
      а я то думаю как тут 30 коментов набралось ))))))))))
      Charismatic
      Charismatic
      21 марта в 13:20
      Это точно, Месси не плачет как девочка по любому поводу и не истерит в случае чего.
      andrefino13
      andrefino13
      21 марта в 13:18
      Месси и Роналду реально Великие футболисты нашего времени, лично я Месси восхищаюсь, а Роналду уважаю, давно говорил Месси дал Бог, а Роналду сам взял.
      andrefino13
      andrefino13 ответил Jeck Denielse
      21 марта в 13:15
      Ты реально так думаешь???
      параZит
      параZит
      21 марта в 13:10
      Кристина74ров то в опросе сколько много однако)))
      ermak6848
      ermak6848
      21 марта в 12:59
      Оба футболиста на сегодня Лидеры в своих футбольных клубах.
      Главное , чтобы в этот период не заболели и радовали нас болельщиков своей игрой...
      shlomo
      shlomo
      21 марта в 12:50
      Уже надоело это сравнение...каждый хорош по своему...
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      21 марта в 12:35
      Глеб сказал:
      «Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки». Глеб рассказал, как Гвардиола однажды накричал на Месси

      Больше такого не повторялось – на Лео никто не повышал голос.
      Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как Хосеп Гвардиола однажды накричал на Лионеля Месси.


      «На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него – Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».

      Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.

      Месси – особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал 38-летний Глеб в интервью ютьюб-каналу
      Зидан 1972
      Зидан 1972
      21 марта в 12:32, ред.
      Месси спокоен, потому что знает какие игры оплачены!он все равно на игру не влияет!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      21 марта в 12:28
      Месси не показывает свои эмоции,не хочет подражать женщинам.
      ОПС
      ОПС
      21 марта в 12:15
      У каждого свой характер.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      21 марта в 12:06, ред.
      Глеб:"Роналду — лидер. Когда он проигрывает, то злится. Лео же спокоен после поражений."......

      Наверно Роналду - спортсмен...
      А Лионель - бизнесмен...

      Вот и вся разница...)))
      beefs
      beefs
      21 марта в 12:06
      Кому как, а мне Роналду...
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