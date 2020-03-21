Глеб: «У Месси нет такого характера, как у Роналду»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб сравнил форварда каталонцев Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Месси или Роналду? По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду.
А в целом? Если их объединить, то получится величайший футболист мира. Но мне больше нравится Месси. Впрочем, у Лео нет такого характера, как у Криштиану.
Куда бы он ни приходил, то всегда тянет других футболистов за собой. Криштиану безумно не любит проигрывать. Роналду — лидер. Когда он проигрывает, то злится. Лео же спокоен после поражений.
Месси -готовый диспетчер, по навыкам, таланту, пониманию футбола.
Рональду --готовый пенсионер.
Месси -готовый диспетчер, по навыкам, таланту, пониманию футбола.
Рональду --готовый пенсионер.
дело вкуса !
дело вкуса !
Прошу пишите в масках и в перчатках,опасно.
Если серьезно-все это делается искуственно,мир чему то готовят а толпы поверили.
Прошу пишите в масках и в перчатках,опасно.
Если серьезно-все это делается искуственно,мир чему то готовят а толпы поверили.
Главное , чтобы в этот период не заболели и радовали нас болельщиков своей игрой...
Главное , чтобы в этот период не заболели и радовали нас болельщиков своей игрой...
«Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки». Глеб рассказал, как Гвардиола однажды накричал на Месси
Больше такого не повторялось – на Лео никто не повышал голос.
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как Хосеп Гвардиола однажды накричал на Лионеля Месси.
«На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него – Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».
Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.
Месси – особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал 38-летний Глеб в интервью ютьюб-каналу
«Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки». Глеб рассказал, как Гвардиола однажды накричал на Месси
Больше такого не повторялось – на Лео никто не повышал голос.
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как Хосеп Гвардиола однажды накричал на Лионеля Месси.
«На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него – Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».
Если он какой-то сумасшедший гол забьет, про него шепотом говорили. Иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.
Месси – особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал 38-летний Глеб в интервью ютьюб-каналу
Наверно Роналду - спортсмен...
А Лионель - бизнесмен...
Вот и вся разница...)))
Наверно Роналду - спортсмен...
А Лионель - бизнесмен...
Вот и вся разница...)))