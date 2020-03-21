Глеб: «У Месси нет такого характера, как у Роналду»

Бывший полузащитник «Барселоны» сравнил форварда каталонцев с нападающим «Ювентуса» .

Месси или Роналду? По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду.

А в целом? Если их объединить, то получится величайший футболист мира. Но мне больше нравится Месси. Впрочем, у Лео нет такого характера, как у Криштиану.

Куда бы он ни приходил, то всегда тянет других футболистов за собой. Криштиану безумно не любит проигрывать. Роналду — лидер. Когда он проигрывает, то злится. Лео же спокоен после поражений.