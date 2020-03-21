Кьеллини поведал, чем занимается во время карантина

Капитан «Ювентуса» рассказал о том, как проводит свое время во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

Я в порядке, вчера я сдал тест на коронавирус, но у меня нет никаких симптомов, и я надеюсь, что результат будет отрицательным. Я был изолирован в отеле «Ювентуса».

Как я провожу свои дни? Я делаю упражнения, читаю, смотрю сериалы, а также осваиваю PlayStation. Затем я общаюсь по видеосвязи со своей семьей и друзьями.