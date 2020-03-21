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Фелипе: «„Атлетико“ дал нам тренировочные листы, чтобы мы занимались дома»

21 марта 2020, 05:57

Защитник «Атлетико» Фелипе в интервью Globo Esporte рассказал о ситуации в Мадриде в связи с пандемией коронавируса и отметил, что игроки «матрасников» продолжают тренировки в домашних условиях.

Город по-прежнему стоит на своём месте. Никто не выходит на улицу, только в супермаркет или аптеку. Ты можешь выйти, только если тебе действительно это нужно. Мы все должны сохранять бдительность, следить за ситуацией и вносить свой вклад.

После матча с «Ливерпулем» руководство сказало, чтобы мы оставались дома. Нам раздали тренировочные листы, чтобы мы могли продолжать работать. Я делаю это дома, принимая все меры предосторожности во избежание каких-либо проблем.

Коронавирус и футбол

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STVA 1
STVA 1
21 марта в 09:26
Ну и правильно.
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