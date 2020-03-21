ГлавнаяНовости

Коло Туре: «Хочу стать первым африканским тренером в АПЛ»

21 марта 2020, 11:39

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре в будущем намерен возглавить команду АПЛ. На данный момент специалист работает помощником Брендана Роджерса в «Лестере». Ранее он помогал тренеру в «Селтике».

Горжусь, что я из Африки. Хочу стать первым тренером в АПЛ, который представляет этот континент. У меня есть опыт и знания, которыми я хочу поделиться с молодыми футболистами. После завершения игровой карьеры я думал уйти из футбола, но затем решил остаться, ведь здесь я могу принести пользу. Будет сложно стать главным тренером клуба АПЛ, но я постараюсь это сделать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Перспективнейшие молодые тренеры мира
21 мартаВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии14
Эмери: «Был поражен вниманием Сарри к деталям и организацией его команд»
21 марта Комментарии0
СлухиПСЖ начал переговоры с Аллегри
21 марта Комментарии2
Зидан останется на посту главного тренера «Реала» независимо от результатов
20 марта Комментарии19
«Барселона» сохранит Сетьена на посту главного тренера
20 марта Комментарии12
Жезуш: «Мой тест дал отрицательный результат. Спасибо всем за поддержку»
19 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 марта в 19:21
А еще кто хочет?
max74
max74
21 марта в 19:04
Вот если бы в хоккее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 18:37
У негритенка амбиции зашкаливают...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 18:07
Пусть рискнет. И узнает о себе много интересного.
lobsterdam
lobsterdam
21 марта в 17:56
ему и в ЧШ не доверят, какая АПЛ?
Zenit_84
Zenit_84
21 марта в 17:14
Удачи
Wolverhampton
Wolverhampton
21 марта в 16:25
Может и получится!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 15:29
ЧОрному захотелось порулить у наглосаксов...
beefs
beefs
21 марта в 15:26
флаг в руки...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 марта в 14:55
В Палату Лордов не пробовал ? )) Не стоит ,заклюют !
shlomo
shlomo
21 марта в 14:55
Пусть пробует...
MaxRnD
MaxRnD
21 марта в 13:23
Да вообще Английской королевой
ДСА
ДСА
21 марта в 12:26
Ну-ну.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100