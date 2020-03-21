Коло Туре: «Хочу стать первым африканским тренером в АПЛ»

Бывший защитник «Арсенала» в будущем намерен возглавить команду АПЛ . На данный момент специалист работает помощником Брендана Роджерса в «Лестере». Ранее он помогал тренеру в «Селтике».

Горжусь, что я из Африки. Хочу стать первым тренером в АПЛ , который представляет этот континент. У меня есть опыт и знания, которыми я хочу поделиться с молодыми футболистами. После завершения игровой карьеры я думал уйти из футбола, но затем решил остаться, ведь здесь я могу принести пользу. Будет сложно стать главным тренером клуба АПЛ , но я постараюсь это сделать.