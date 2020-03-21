Контракт Месси — приоритетная цель «Барселоны» на лето

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21 марта 2020, 16:13

По данным AS, «Барселона» планирует продлить контракт с капитаном команды .

Действующее соглашение аргентинца с каталонской командой рассчитано до 2021 года. «Барса» планирует продлить договор до 2022 года. Новый контракт Месси является приоритетной целью на следующее лето для клуба.

Сам Лионель не против пролонгации соглашения, однако хочет оставить в договоре пункт о бесплатном переходе в другой клуб, если вдруг пожалеет о своем решении продлить контракт.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова платить Месси 50 млн евро в год.