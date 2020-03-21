ГлавнаяНовости

Контракт Месси — приоритетная цель «Барселоны» на лето

21 марта 2020, 16:13

По данным AS, «Барселона» планирует продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси

Действующее соглашение аргентинца с каталонской командой рассчитано до 2021 года. «Барса» планирует продлить договор до 2022 года. Новый контракт Месси является приоритетной целью на следующее лето для клуба.

Сам Лионель не против пролонгации соглашения, однако хочет оставить в договоре пункт о бесплатном переходе в другой клуб, если вдруг пожалеет о своем решении продлить контракт.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова платить Месси 50 млн евро в год.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бавария» улучшит контракт Коману
Вчера, 22:07 Комментарии0
«Милан» не намерен продлевать контракт с Бильей
Вчера, 17:27 Комментарии0
СлухиТер Штеген не может договориться с «Барселоной» по зарплате
Вчера, 16:29 Комментарии10
Мерет отказался продлевать контракт с «Наполи»
22 марта Комментарии1
«Интер» увеличит зарплату Брозовичу
22 марта Комментарии0
Буффон и Кьеллини подпишут новые контракты с «Ювентусом»
22 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
22 марта в 01:28
В принципе это дело Барселоны, хотят иметь бесполезный балласт за такие деньги, пусть платят, их дело
cevin cigan
cevin cigan
21 марта в 21:31
Нужно разорить барсуков! Отличная новость!
Тага Дага
Тага Дага
21 марта в 18:30
Лучшему ...лучший контракт. ...это правильно.
ilyafrom
ilyafrom
21 марта в 18:06
На месте руководства я бы всех ветеранов продал. Команду нужно обновлять полностью
311
311
21 марта в 17:43
Ленька благодаря только одному пункту о бесплатном переходе может срубить миллионов 100 за один день, пожалел и срубил бабла! Как только не унижает свой клуб, пока тот просит остальных игроков о снижении зарплаты!)
drug01
drug01
21 марта в 17:34
На год мало....!
Брулин
Брулин
21 марта в 17:13
Честно говоря,как болельщику Барсы мне уже осточертело как руководство боготворит Месси,и похоже Месси этим пользуется и реально доит клуб
dimagas2
dimagas2
21 марта в 16:50
Месси = коронавирус)))
abramjan
abramjan
21 марта в 16:41
Скромно умалчивается о требовании пешехода купит ещё один золотой мячик..
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
21 марта в 16:28
Провинциалам не терпится накинуть на шею очередное ярмо. Аха-ха)
abramjan
abramjan
21 марта в 16:23, ред.
Надо обнулять и новый контракт на 10лет ....месянутые одобряют...как показывает практика для них футбол не главное ,главное идолопоклонство)))
волгодон 2
волгодон 2
21 марта в 16:17
акулич насыпал корма для шишанутой общины
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100