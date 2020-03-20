Думбия, Сонг и Джуру – в числе 9 игроков, с которыми расстался «Сьон»

1584670185

сегодня, 05:09

Стали известны имена девяти футболистов, с которыми расторг контракты президент «Сьона» Кристиан Константин.

Напомним, ряд игроков команды отказался идти на понижение зарплаты, предложенное руководством в связи с пандемией коронавируса, после чего клуб в одностороннем порядке разорвал контракты с футболистами. По данным СМИ , ими стали , , , Кристиан Зок, Эрмир Леньяни, Ксавье Куасси, Пайтим Касами, Бирама Ндойе и Микаэль Фаччинетти.

Ранее агент Думбия Жан-Бернар Бейтризон сообщил о готовности форварда вернуться в ЦСКА после разрыва контракта со «Сьоном».

Коронавирус и футбол