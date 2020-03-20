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Думбия, Сонг и Джуру – в числе 9 игроков, с которыми расстался «Сьон»

сегодня, 05:09

Стали известны имена девяти футболистов, с которыми расторг контракты президент «Сьона» Кристиан Константин

Напомним, ряд игроков команды отказался идти на понижение зарплаты, предложенное руководством в связи с пандемией коронавируса, после чего клуб в одностороннем порядке разорвал контракты с футболистами. По данным СМИ, ими стали Сейду ДумбияАлекс СонгЙохан ДжуруКристиан ЗокЭрмир ЛеньяниКсавье КуассиПайтим КасамиБирама Ндойе и Микаэль Фаччинетти.

Ранее агент Думбия Жан-Бернар Бейтризон сообщил о готовности форварда вернуться в ЦСКА после разрыва контракта со «Сьоном».

Коронавирус и футбол

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:02, ред.
Им ещё и компенсацию надо выплатить.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:19
Свободные агенты.
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