Осман: «„Арсенал“ возлагает большие надежды на Артету»

Бывший капитан «Эвертона» ожидал, что его экс-партнер по команде станет тренером. Об этом англичанин заявил в интервью GentingBet.

Это было заметно очень давно. Его профессионализм вне поля и внимание к деталям были впечатляющими еще в то время, когда он был игроком. Было очевидно, что Артета пойдет по этому пути. Я слышал, что Микель уже произвел впечатление на руководителей «Арсенала», они возлагают большие надежды на него.