ГлавнаяНовости

Осман: «„Арсенал“ возлагает большие надежды на Артету»

21 марта 2020, 16:51

Бывший капитан «Эвертона» Леон Осман ожидал, что его экс-партнер по команде Микель Артета станет тренером. Об этом англичанин заявил в интервью GentingBet.

Это было заметно очень давно. Его профессионализм вне поля и внимание к деталям были впечатляющими еще в то время, когда он был игроком. Было очевидно, что Артета пойдет по этому пути. Я слышал, что Микель уже произвел впечатление на руководителей «Арсенала», они возлагают большие надежды на него.

Напомним, что недавно Артета заболел коронавирусом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В услугах Иммобиле заинтересованы несколько клубов»
Вчера, 23:39 Комментарии0
Мартинелли: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и стать легендой „Арсенала“»
Вчера, 20:52 Комментарии3
Александер-Арнольд: «Клопп — невероятный человек»
Вчера, 20:29 Комментарии1
Бергвейн — о восстановлении: «Я уже могу ходить самостоятельно»
Вчера, 20:23 Комментарии2
Уилкшир: «Отказался от предложения жены выпить водки для дезинфекции»
Вчера, 19:31 Комментарии8
Мата: «Мне хотелось бы выиграть АПЛ до окончания карьеры»
Вчера, 19:19 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100