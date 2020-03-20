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МЮ в любом случае заплатит сотрудникам «Олд Траффорд» 1 млн фунтов

сегодня, 09:57

«Манчестер Юнайтед» выплатит всю зарплату сотрудникам «Олд Траффорд» даже в случае невозобновления сезона в АПЛ из-за коронавируса.

«Красным дьяволам» осталось провести четыре домашних встречи в чемпионате Англии. Сообщается, что МЮ обеспечит выплатами всех работников стадиона. Неважно, работают они только в дни матчей или в другое время. Общая сумма выплат составит примерно 1 млн фунтов.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» тоже продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда» во время приостановления сезона.

Коронавирус и футбол

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:35
Когда есть деньги можно и так.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:06
В такие моменты хочется быть сотрудником «Олд Траффорд» )...
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