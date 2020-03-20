МЮ в любом случае заплатит сотрудникам «Олд Траффорд» 1 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» выплатит всю зарплату сотрудникам «Олд Траффорд» даже в случае невозобновления сезона в АПЛ из-за коронавируса.
«Красным дьяволам» осталось провести четыре домашних встречи в чемпионате Англии. Сообщается, что МЮ обеспечит выплатами всех работников стадиона. Неважно, работают они только в дни матчей или в другое время. Общая сумма выплат составит примерно 1 млн фунтов.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» тоже продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда» во время приостановления сезона.